Copilul acuzat de crima din Timiș a fost dus într-un loc secret. Părinții urmează să fie decăzuți din drepturi

Copilul a fost dus într-un loc secret. Direcția pentru Protecția Copilului Timiș l-a luat de la familie, susținând că părinții nu s-au conformat solicitărilor instituției, potrivit publicației Opinia Timișoarei. Inspectorii au cerut ca băiatul să urmeze cursuri școlare online, dar mama a refuzat în ciuda promisiunii inițiale.

„Avȃnd în vedere neîndeplinirea de către familia băiatului a obligaţiilor asumate în urma hotărȃrii Comisiei pentru Protecţia Copilului prin care a fost instituită măsura de protecţie specială a supravegherii copilului în familie, s-a depus în instanţă ordonanţa preşedinţială în vederea preluării, în regim de urgenţă, a minorului. Ordonanța a fost pusă în aplicare în după amiaza zilei de 29.01.2026. Drepturile părinteşti sunt suspendate pȃnă la pronunţarea plasamentului. Minorul va fi evaluat din toate punctele de vedere şi i se vor acordă servicii specializate, conform recomandărilor specialiştilor“, au transmis reprezentanții DGASPC Timiș.

Copilul a fost mutat într-un loc ținut secret. El va fi evaluat în continuare la Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă din Timișoara.

Anchetă în cazul crimei de la Cenei din 21 ianuarie este în desfășurare. Cei doi complici ai copilului acuzat de crimă sunt în arestul poliției.

Un adolescent de 15 ani din satul Cenei, județul Timiș, a fost ucis de alți doi băieți de aceeași vârstă, cu ajutorul unui copil de 13 ani. Anchetatorii au spus că fapta a fost premeditată.