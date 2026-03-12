O comoară cu monede în aur, veche de peste 100 de ani, a fost descoperită sub o casă. Ce se va întâmpla cu aurul

Un tezaur de monede de aur din timpul Revoluției Ruse a fost descoperit în timpul construcției unei case, potrivit Live Science. Arheologii care excavau fundația unei case istorice din Rusia au descoperit 409 monede îngropate înainte de revoluția din 1917.

Săpăturile au început în anul 2025 în orașul Torzhok, la aproximativ 420 de kilometri sud-est de Sankt Petersburg. Cercetătorii de la Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe și de la Muzeul Istoric și Etnografic au descoperit rublele într-o groapă a fundației. Acestea se aflau într-o cană de lut. Monedele au fost bătute între 1848 și 1911.

Experții cred că tezaurul a fost ascuns în timpul sau după începutul revoluției și că proprietarul intenționa să se întoarcă pentru el. Documentele de arhivă arată că 24 de familii au locuit în această zonă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Totuși, experții nu sunt siguri care familie și-a ascuns economiile.

În total, monedele din comoară însumează 4.085 de ruble. Tabelele valutare istorice arată că, în 1916, cursul de schimb era de 6,7 ruble pentru un dolar american. Având în vedere inflația, 610 dolari în 1916 reprezintă echivalentul a peste 18.000 de dolari astăzi. Valoarea după topire a unei monede de 10 ruble, care este 90% aur, este de aproape 1.300 de dolari, ceea ce înseamnă că întreaga comoară ar putea fi evaluată la peste 500.000 de dolari.

Comoara va fi transferată la Muzeul Istoric și Etnografic al Rusiei.