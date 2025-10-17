Rogobete, despre starea celor 13 victime ale exploziei din Rahova: trei dintre pacienți perzintă arsuri

Conform ministrului, 13 pacienți au fost transportați la unitățile sanitare din Capitală, după cum urmează:

2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”

6 pacienți la Spitalul Universitar de Urgență București

3 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență București

2 pacienți la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”.

3 pacienți prezintă arsuri și se află internați la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și la Spitalul Universitar de Urgență București.

După evaluarea medicală completă, se va cere transferul acestora către spitale de specialitate din Europa, dacă starea clinică va permite transportul.

Blocurile operatorii de ortopedie, chirurgie, neurochirurgie și chirurgie plastică sunt pregătite pentru intervenții imediate.

„Am constituit o celulă de criză la Ministerul Sănătății, imediat după explozia gravă din cartierul Rahova. Suntem în alertă permanentă și în comunicare directă cu domnul Ilie Bolojan, Prim-ministrul României, și cu domnul Nicușor Dan, Președintele României, pentru coordonarea tuturor măsurilor medicale și de sprijin. Funcționăm în condiții de Cod Alb de Urgență, pentru a asigura un răspuns medical rapid, eficient și coordonat. Transmit condoleanțe familiilor care trec prin aceste momente cumplite și recunoștință echipelor medicale și de intervenție!”, transmite ministrul Sănătății.