Noi speranțe de viață în urma prelevării de organe de la doi pacienți în moarte cerebrală

Potrivit Agenției Naționale de Transplant, în urma acordului exprimat de familiile unor pacienți aflați în moarte cerebrală, au fost realizate două intervenții de prelevare de organe în Craiova și Satu Mare, oferind speranță și viață mai multor pacienți.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova a avut loc joi noaptea o prelevare multiorgan de la un bărbat în vârstă de 60 de ani, aflat în moarte cerebrală. În urma acestei intervenții au fost efectuate un transplant hepatic și două transplanturi renale la Institutul Clinic Fundeni. Transplanturi de cornee s-au efectuat la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice ,,Prof.dr. Mircea Olteanu” și la Spitalul Universitar de Urgență București. S-a efectuat și prelevare de țesut osos pentru Banca de Țesut Colentina.

Din echipa ATI și de coordonare a spitalului din Craiova au făcut parte dr. Mircea Ionescu – coordonator transplant și dr. Vilcea Anca – KDP.

La Spitalul Județean de Urgență Satu Mare a avut loc o prelevare de organe, de la un donator aflat în moarte cerebrală. În urma acesteia s-au efectuat transplant hepatic la Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie din Cluj și două transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj. Transplanturi de cornee s-au efectuat la Institutul Clinic de Urgențe Oftalmologice „Prof.dr. Mircea Olteanu”. Echipa ATI a fost formată din dr. Vitalie Moroșanu – KDP și dr. Carmen Fiț – coordonator intraspitalicesc, alături de echipele locale de prelevare de la IRGH Cluj – dr. Emil Mois și echipa de oftalmologie – dr. Sever Șter.