Daniel David reacționează la valul de amenințări cu violența, trimise școlilor: „E nevoie de vigilență, nu de panică”

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat după valul de amenințări primite de mai multe școli din București, Mureș, Argeș, Cluj și Iași, afirmând că situația este gravă și trebuie tratată cu vigilență, dar fără panică.

Oficialul a cerut identificarea rapidă a autorilor mesajelor.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, luni, la Digi24, că mesajele de amenințare trimise mai multor școli din București, Mureș, Argeș, Cluj și Iași reprezintă „un conținut foarte grav”, dar a îndemnat la calm și responsabilitate, subliniind că situația nu trebuie tratată cu panică, ci cu o „îngrijorare sănătoasă”.

„Nu este de joacă cu astfel de mesaje”

„Autoritățile trebuie să-și facă datoria pentru a identifica această persoană. Nu contează care a fost intenția.

Trebuie să înțeleagă că nu este de joacă cu astfel de mesaje care destabilizează sau pot afecta un sistem educațional sau de sănătate.

Aștept să văd identificarea persoanei și tragerea la răspundere”, a precizat Daniel David.

Potrivit ministrului, unitățile școlare și-au crescut nivelul de vigilență, însă cursurile nu au fost suspendate.

„Copiii trebuie să vină la școală”

„Nu sunt clase care s-au închis. De dimineață, de la ora 7:00, am fost în contact permanent cu Ministerul de Interne și cu inspectoratele școlare.

Paza există, iar acolo unde nu există agenți specializați, funcționează regulamentele interne care, respectate, asigură siguranța unității școlare”, a explicat oficialul.

Mesajul transmis de ministrul Educației către elevi și părinți a fost clar: „Copiii trebuie să vină la școală.

Nu e voie să reacționăm la astfel de situații cu panică, pentru că panica destabilizează. Asta nu înseamnă că ignorăm astfel de mesaje, dar trebuie să reacționăm responsabil.”