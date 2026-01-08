Premierul Starmer amenință platforma X pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok

„Este rușinos, este dezgustător și nu trebuie tolerat. X trebuie să se ocupe de asta, iar Ofcom (n.r. – autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor) are sprijinul nostru deplin pentru a lua măsuri în legătură cu asta”, a spus joi, șeful guvernului de la Londra.

Starmer a mai declarat: „Este greșit, este ilegal, nu vom tolera asta. Am cerut să fie considerate toate opțiunile. Vom lua măsuri în această privință, pentru că pur și simplu nu este tolerabil”.

Ofcom a precizat că a luat legătura cu platforma X pentru a evalua dacă platforma poate fi investigată conform legislației britanice privind siguranța online. De asemenea, Biroul Comisarului pentru Informații monitorizează situația, fiind preocupat de posibila utilizare abuzivă a datelor personale ale utilizatorilor.

În plus, Liz Kendall, secretar pentru Tehnologie, a subliniat că legislația actuală din Regatul Unit nu acoperă toți boții cu inteligență artificială și că guvernul analizează dacă este nevoie de noi reglementări.