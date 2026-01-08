Prima pagină » Știrile zilei » Premierul Starmer amenință platforma X pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok

Premierul Starmer amenință platforma X pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok

Keir Starmer, premierul Regatului Unit, a anunțat joi că guvernul Regatului Unit va lua măsuri împotriva platformei X, deținută de Elon Musk, după ce asistentul său I.A., Grok, a generat imagini sexuale fără consimțământ, informează Politico.
Premierul Starmer amenință platforma X pe fondul scandalului imaginilor sexuale generate de Grok
Sursă foto: Hepta
Radu Mocanu
08 ian. 2026, 19:56, Știri externe

„Este rușinos, este dezgustător și nu trebuie tolerat. X trebuie să se ocupe de asta, iar Ofcom (n.r. – autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor) are sprijinul nostru deplin pentru a lua măsuri în legătură cu asta”, a spus joi, șeful guvernului de la Londra. 

Starmer a mai declarat: „Este greșit, este ilegal, nu vom tolera asta. Am cerut să fie considerate toate opțiunile. Vom lua măsuri în această privință, pentru că pur și simplu nu este tolerabil”.

Ofcom a precizat că a luat legătura cu platforma X pentru a  evalua dacă platforma poate fi investigată conform legislației britanice privind siguranța online. De asemenea, Biroul Comisarului pentru Informații  monitorizează situația, fiind preocupat de posibila utilizare abuzivă a datelor personale ale utilizatorilor. 

În plus, Liz Kendall, secretar pentru Tehnologie, a subliniat că legislația actuală din Regatul Unit nu acoperă toți boții cu inteligență artificială  și că guvernul analizează dacă este nevoie de noi reglementări. 

 

 

 

 

 

Recomandarea video

Liderul extremist George Simion participă la protestul organizat de Claudiu Târziu împotriva legii care sancționează faptele cu caracter fascist și legionar
G4Media
În Japonia, o pisică a devenit supraveghetorul oficial al unei stații de tren! Imagini inedite cu Yontama
Gandul
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Cancan
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Prosport
România pe dopamină: cum au devenit manelele coloana sonoră a supraviețuirii. „Muzica unei societăți care a încetat să mai creadă în viitor”
Libertatea
Singura zodie protejată de rune la început de 2026, potrivit lui Mihai Voropchievici: „Victorie, succes și energie solară”
CSID
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Promotor