Jorge Martin, campion mondial în 2024 în MotoGP, declarat apt fizic pentru testele din Buriram

Jorge Martin a fost declarat apt atât de echipa sa medicală din Madrid, cât și de Federația Internațională de Motociclism (FIM), anunță echipa Aprilia vineri.

Ultimele 12 luni au fost extrem de dificile pentru Jorge Martin din punct de vedere medical.

Spaniolul a suferit două intervenții chirurgicale în pauza de iarnă, la scafoidul mâinii stângi și la clavicula dreaptă, după un sezon 2025 marcat de accidentări. Din cauza problemelor fizice, Martin a ratat 14 dintre cele 22 de Mari Premii ale anului trecut, o absență care i-a afectat serios continuitatea în competiție.

Pilotul spaniol a ratat și testele de la Sepang, de la începutul lunii februarie.

Revenire crucială înaintea debutului de sezon

După ce a lipsit de la Sepang, Martin va avea acum ocazia să acumuleze kilometri importanți pe motocicleta RS-GP înaintea primei curse a sezonului 2026 din MotoGP, programată pe 1 martie, tot la Buriram.

Testul din Thailanda va marca doar a doua sa apariție pe circuit de la Marele Premiu de la San Marino 2025 încoace, după prezența la finala sezonului trecut de la Valencia și testul post-sezon aferent.

În absența lui Martin, coechipierul său, Marco Bezzecchi, a avut un sezon solid, încheiat pe locul 3 în clasamentul general al campionatului.