Prima pagină » Politic » Senatul aprobă reorganizarea Gărzii Forestiere, proiect propus de ministra Mediului, Diana Buzoianu

Senatul aprobă reorganizarea Gărzii Forestiere, proiect propus de ministra Mediului, Diana Buzoianu

Proiectul de lege pentru reorganizarea Gărzii Forestiere, inițiat de ministra Mediului Diana Buzoianu, a fost adoptat de Senat cu 105 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” și 12 abțineri, vizând o structură mai eficientă în lupta împotriva tăierilor ilegale.
Senatul aprobă reorganizarea Gărzii Forestiere, proiect propus de ministra Mediului, Diana Buzoianu
ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Rareș Mustață
24 sept. 2025, 13:26, Politic

Senatul a adoptat cu o largă majoritate proiectul legislativ al Ministerului Mediului ce prevede reorganizarea Gărzii Forestiere, măsură care urmărește întărirea capacității de protejare a pădurilor din România.

Inițiativa aparține ministrei Mediului, Diana Buzoianu, iar votul a fost de 105 „pentru”, 5 „împotrivă” și 12 abțineri.

Potrivit proiectului, Garda Forestieră Națională va avea 82 de posturi, dintre care 45 destinate personalului de specialitate silvică, iar structurile teritoriale vor număra 760 de posturi, minimum 85% dedicate specialiștilor în silvicultură.

Restul locurilor vor fi alocate personalului juridic, economic, administrativ și altor funcții suport.

Liderul grupului USR din Senat, Ștefan Pălărie, a declarat că reorganizarea înseamnă „mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri”, permițând o intervenție mai rapidă împotriva tăierilor ilegale și o monitorizare mai eficientă a resurselor naturale.

Ministerul Mediului susține că această reformă aduce mai multă transparență și instrumente mai puternice pentru respectarea legislației de mediu, contribuind la protejarea biodiversității și la gestionarea durabilă a pădurilor României.