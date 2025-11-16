Nicușor Dan: Românii o duc mai rău față de acum șase luni, dar, dacă ne uităm macro, măsurile de austeritate au fost un succes

Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că nivelul de trai al românilor a scăzut în ultimele șase luni, pe fondul unei inflații de 10%. Potrivit acestuia, puterea de cumpărare s-a redus semnificativ, în special pentru familiile cu venituri mici, în urma măsurilor de austeritate.

„Trebuie să spunem foarte clar că românii o duc mai rău, în momentul ăsta, față de acum, să zicem, șase luni. Faptul că avem o inflație de 10%, asta înseamnă că fiecare român cumpără cu 10% mai puțin decât putea să cumpere și pentru unii dintre ei, care erau la limită, asta este chiar foarte dificil”, a spus la România TV președintele.

De ce au fost necesare măsurile de austeritate

Nicușor Dan explică faptul că România a fost nevoită să adopte măsuri rapide pentru reducerea deficitului, întrucât investitorii internaționali avertizau cu retragerea capitalului.

„România este împrumutată de niște fonduri de investiții, bănci, și oamenii ăștia au spus: nu reduceți deficitul, unii dintre noi se vor retrage, alții dintre noi vă vor împrumuta și mai scump.”

Președintele subliniază că, fără aceste intervenții, inflația ar fi putut ajunge la 20–30% în cazul retragerii investitorilor.

Perspective economice: 2026 dificil, 2027 cu speranțe de creștere

Deși situația actuală este complicată, șeful statului consideră că economia românească are oportunități importante în următorii ani.

„O să mai avem 2026, care o să fie dificil, dar din 2027 există toate speranțele de creștere pentru economia românească.”

Taxe și schimbări fiscale care vor intra în vigoare

Președintele amintește că, în afară de măsurile deja aplicate, nu sunt anunțate alte schimbări majore pentru populație. Totuși, există taxe care vor intra în vigoare în 2026.

„O să mai existe niște taxe care au fost deja anunțate, de exemplu, taxa pe proprietate, care a fost votată în august de Parlament și care o să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026. (…) Va mai fi o mică afectare a veniturilor la început de 2026 și cam asta ar trebui să fie tot.”

O altă prioritate este pregătirea bugetului pentru 2026, perioadă în care statul va fi obligat să reducă o parte dintre cheltuieli.

Au fost un succes măsurile de austeritate luate până acum?

Întrebat dacă măsurile guvernamentale au fost un eșec, Nicușor Dan afirmă că, la nivel macroeconomic, România a evitat un scenariu periculos.

„Dacă ne uităm macro, a fost un succes. România a evitat retrogradarea pe piețele financiare la o categorie nerecomandată investitorilor. Asta a fost evitat și nu se mai pune problema să ne întoarcem acolo.”

Totuși, președintele admite că impactul asupra populației a fost unul dificil:

„Dacă privim modul în care măsurile astea au afectat viața oamenilor, aici putem să vorbim, poate că lucrurile puteau să fie făcute altfel, astfel încât efectul pe viața oamenilor să fie mai mic.”