Nicușor Dan avertizează asupra Rusiei: Acțiunile hibride mă aștept să se intensifice

Declarația a fost făcută miercuri în cadrul unei conferințe de presă. Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre amenințările venite din partea Rusiei.

„Nu am avut acțiuni fizice, în sensul clasic al termenului de agresiune”, a explicat Nicușor Dan, adăugând că excepția o reprezintă dronele care nu au ajuns în România „cu intenție”.

„Acțiunile hibride mă aștept să se intensifice”, a mai spus Nicușor Dan.

Conferința de presă a avut loc la Palatul Cotroceni. În cadrul acesteia, președintele Nicușor Dan a anunțat că Strategia Națională de Apărare va fi prezentată în 26 noiembrie în plenul Parlamentului. Strategia va fi lansată în dezbatere publică, iar documentul va fi încărcat pe site-ul Administrației Prezidențiale.