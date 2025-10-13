Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt câștigă Premiul Nobel pentru Economie 2025 „pentru explicarea creșterii economice bazate pe inovație”

Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt câștigă Premiul Nobel pentru Economie

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel 2025 laureaților Joel Mokyr, Philippe Aghion și Peter Howitt.

Jumătate din premiu îi revine lui Joel Mokyr, de la Universitatea Northwestern din Evanston, SUA, „pentru că a identificat premisele unei creșteri susținute prin progres tehnologic”, potrivit comitetului.

Cealaltă jumătate îi revine în comun lui Philippe Aghion, de la Collège de France și INSEAD din Paris, Franța, de la London School of Economics and Political Science din Marea Britanie și lui Peter Howitt, de la Universitatea Brown din Providence, SUA, „pentru teoria creșterii susținute prin distrugere creativă”.

Distincția, cunoscută oficial sub denumirea de Premiul Sveriges Riksbank pentru Științe Economice în Memoria lui Alfred Nobel, este ultima acordată în acest an și are o valoare de 11 milioane de coroane suedeze, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de dolari.

„Laureații ne-au învățat că creșterea susținută nu poate fi considerată de la sine înțeleasă. Stagnarea economică, nu creșterea economică, a fost norma pentru cea mai mare parte a istoriei omenirii. Munca lor arată că trebuie să fim conștienți de și să contracarăm amenințările la adresa creșterii continue”, a transmis Academia în comunicatul oficial.

Premiul de anul trecut a fost acordat celor trei economiști (Daron Acemoglu, Simon Johnson și James A. Robinson) care au studiat motivele pentru care unele țări sunt bogate, iar altele sărace, și au demonstrat că societățile mai libere și mai deschise au șanse mai mari de prosperitate.

Premiul pentru economie este cunoscut oficial sub numele de Premiul Băncii Suediei pentru Științe Economice în memoria lui Alfred Nobel.

Banca centrală l-a înființat în 1968 ca memorial pentru Nobel, omul de afaceri și chimistul suedez din secolul al XIX-lea care a inventat dinamita și a înființat cele cinci premii Nobel.

De atunci, a fost acordat de 56 de ori unui total de 96 de laureați.

Doar trei dintre câștigătorii de până luni erau femei.

Există voci care subliniază că premiul pentru economie nu este, din punct de vedere tehnic, un premiu Nobel, dar este întotdeauna acordat împreună cu celelalte premii pe 10 decembrie, aniversarea morții lui Nobel în 1896.

Premiile Nobel au fost anunțate săptămâna trecută în domeniile medicină, fizică, chimie, literatură și pace.