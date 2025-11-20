Operațiunea Ziua Z: 91 de persoane reținute în urma a peste 200 de percheziții. Zeci de kilograme de droguri, confiscate

Potrivit Poliției Române, au fost realizate 60 de acțiuni operative și puse în executare peste 200 de mandate de percheziție domiciliară.

Operațiunea a fost sprijinită de Poliția de Frontieră și Jandarmeria Română.

În urma descinderilor, anchetatorii au ridicat aproximativ 46 de kilograme de canabis, 2 kilograme de droguri de mare risc, între care heroină, cocaină și substanțe sintetice, precum și grindere, cântare, dispozitive mobile, laptopuri, tablete, medii de stocare, 3 arme letale, 10 arme neletale, arme albe și sume de bani în lei, euro și alte valute.

Autoturisme de lux puse sub sechestru

Polițiștii au mai ridicat 14 ceasuri de lux, bijuterii, înscrisuri și alte mijloace de probă.

De asemenea, a fost instituit sechestru asigurător asupra a 23 de autoturisme, majoritatea din categoria celor de lux.

91 de persoane reținute

În urma administrării probatoriului, procurorii DIICOT au dispus reținerea a 91 de persoane și luarea măsurii controlului judiciar în cazul altor 19.

Până în prezent, judecătorii au emis mandate de arestare preventivă pentru 22 de persoane. Instanțele urmează să decidă în cursul zilei asupra celorlalte propuneri formulate de procurori.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis Poliția Română.