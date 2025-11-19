Prima pagină » Știrile zilei » Mega-operațiune „Ziua Z”: peste 200 de percheziții pentru destructurarea rețelelor de trafic de persoane, droguri și criminalitate informatică

Procurorii DIICOT și Poliția Română desfășoară astăzi o operațiune națională de amploare pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată implicate în trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică. Sunt puse în executare peste 200 mandate de percheziție domiciliară și peste 250 de mandate de aducere, precum și derularea a peste 50 de acțiuni operative simultane în mai multe județe. Operațiunea face parte din seria „Ziua Z”, inițiată în 2018, și vizează strângerea de probe, identificarea persoanelor implicate și recuperarea bunurilor rezultate din activități ilegale.
Gabriel Pecheanu
19 nov. 2025, 08:15, Social

Procurorii DIICOT și Poliția Română desfășoară astăzi una dintre cele mai vaste operațiuni din ultimii ani, vizând destructurarea mai multor grupări de criminalitate organizată implicate în trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică. Acțiunea este sprijinită de Poliția de Frontieră și Jandarmeria Română.

În cadrul operațiunii coordonate la nivel național, sunt puse în executare 216 mandate de percheziție domiciliară, precum și peste 250 de mandate de aducere. Totodată, sunt derulate peste 50 de acțiuni operative simultane în mai multe județe ale țării.

Acțiunea face parte din seria operațiunilor „Ziua Z”, inițiate în anul 2018. Perchezițiile de astăzi urmăresc strângerea de probe privind activitățile ilegale derulate de grupurile vizate, identificarea persoanelor implicate, precum și depistarea bunurilor care pot fi confiscate sau care pot contribui la recuperarea prejudiciilor.