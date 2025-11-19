Mega-operațiune „Ziua Z”: peste 200 de percheziții pentru destructurarea rețelelor de trafic de persoane, droguri și criminalitate informatică

Procurorii DIICOT și Poliția Română desfășoară astăzi una dintre cele mai vaste operațiuni din ultimii ani, vizând destructurarea mai multor grupări de criminalitate organizată implicate în trafic de persoane și de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri și criminalitate informatică. Acțiunea este sprijinită de Poliția de Frontieră și Jandarmeria Română.

În cadrul operațiunii coordonate la nivel național, sunt puse în executare 216 mandate de percheziție domiciliară, precum și peste 250 de mandate de aducere. Totodată, sunt derulate peste 50 de acțiuni operative simultane în mai multe județe ale țării.

Acțiunea face parte din seria operațiunilor „Ziua Z”, inițiate în anul 2018. Perchezițiile de astăzi urmăresc strângerea de probe privind activitățile ilegale derulate de grupurile vizate, identificarea persoanelor implicate, precum și depistarea bunurilor care pot fi confiscate sau care pot contribui la recuperarea prejudiciilor.