Născut în 2007? Comisia Europeană oferă 40.000 de bilete gratuite de tren pentru tinerii de 18 ani

Comisia Europeană a lansat joi o nouă rundă a inițiativei DiscoverEU, punând la dispoziția tinerilor născuți în 2007 patruzeci de mii de bilete gratuite de tren pentru a descoperi continentul.

Pentru că ediția din toamna anului 2025 are o semnificație specială, marcând 40 de ani de la semnarea Acordului Schengen, momentul care a deschis calea liberei circulații în Europa, Uniunea Europeană a extins programul către tinerii din toate statele membre și din țările asociate Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Cei selectați vor putea porni în călătorie începând din martie 2026, pentru o perioadă de până la 30 de zile, în interiorul Uniunii Europene și al țărilor partenere.

Ce este DiscoverEU

Proiectul, inclus în programul Erasmus+ (2021-2027), le permite tinerilor de 18 ani să descopere Europa prin călătorii gratuite, în special cu trenul, mijlocul de transport considerat cel mai prietenos cu mediul. Inițiativa nu este doar o aventură turistică, ci o experiență educațională și culturală: participanții pot descoperi patrimoniul Europei, istoria comună și diversitatea regională, pot interacționa cu alți tineri din întreaga Europă și pot învăța să se descurce independent într-un mediu internațional.

Pe durata programului, fiecare participant primește un card DiscoverEU, care oferă reduceri la cazare, activități culturale, transport local, gastronomie, sport și alte servicii din rețeaua parteneră.

Pe șine, prin Europa

Regulamentul oficial prevede că tinerii vor călători în principal cu trenul, pentru a încuraja transportul ecologic. În cazuri speciale, precum locuri izolate, regiuni ultraperiferice sau insulele, pot fi folosite și alte mijloace de transport, inclusiv zboruri.

Participanții cu dizabilități sau probleme de sănătate beneficiază de sprijin personalizat, asistență sau acoperirea unor costuri suplimentare, necesare pentru a participa la program.

Cine poate participa

La ediția din toamna 2025 pot participa tinerii care s-au născut între 1 ianuarie și 31 decembrie 2007, sunt cetățeni sau rezidenți legali ai unui stat membru al Uniunii Europene sau ai uneia dintre țările asociate programului Erasmus+ și doresc să descopere cel puțin o altă țară europeană.

Perioada de înscriere este cuprinsă între 30 octombrie și 13 noiembrie 2025, iar înscrierile se pot face individual sau în grupuri de până la cinci persoane, cu condiția ca toți membrii grupului să îndeplinească cerințele de vârstă și eligibilitate prevăzute în program.

Cum începe aventura DiscoverEU

Înscrierile sunt evaluate online, printr-un scurt chestionar cu cinci întrebări despre Uniunea Europeană și inițiativele pentru tineri, urmat de o întrebare suplimentară de departajare. Candidații care răspund corect sunt selectați în funcție de scor și de distribuția geografică stabilită pentru fiecare țară. În cazul înscrierilor de grup, doar liderul echipei completează testul, iar rezultatul se aplică întregului grup.

După încheierea selecției, toți aplicanții vor fi anunțați prin e-mail dacă au fost admiși, plasați pe lista de rezervă sau respinși. Participanții nu trebuie să își cumpere singuri transportul pentru căă biletele sunt rezervate exclusiv de compania desemnată de Comisia Europeană. Cei selectați vor putea călători timp de o lună, folosind permisul DiscoverEU, valabil în toate țările participante.

O generație în mișcare

De la lansarea programului, în 2018, peste 370.000 de tineri europeni au primit permise de călătorie DiscoverEU. Inițiativa este considerată un simbol al generației Erasmus, promovând libertatea de circulație, învățarea interculturală și sentimentul de unitate europeană.

„DiscoverEU nu este doar o călătorie, ci o experiență care te ajută să te descoperi pe tine și să înțelegi Europa din care faci parte”, le-a transmis tinerilor Comisia Europeană.