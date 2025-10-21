Comisia Europeană și-a prezentat programul de lucru pentru 2026: „Momentul independenței Europei”

Programul de lucru, intitulat „Momentul independenței Europei”, abordează provocările actuale și viitoare generate de amenințările la adresa securității și democrației noastre, de conflicte și tensiuni geopolitice, de riscurile la adresa economiei și industriei europene și de accelerarea schimbărilor climatice.

Aceasta se bazează pe angajamentele prevăzute în orientările politice și în scrisorile de misiune trimise de președinta von der Leyen colegiului comisarilor UE și pe ideile prezentate în discursul privind starea Uniunii din 2025.

Ce urmărește programul de lucru

Programul de lucru dublează prioritățile principale actuale ale Comisiei, urmărind să consolideze competitivitatea, să conducă în inovarea curată și digitală, să consolideze modelul nostru social unic și să asigure securitatea colectivă.

„Programul de lucru pentru 2026 marchează un alt pas semnificativ către o Europă mai puternică și mai suverană. Vom continua să colaborăm îndeaproape cu Parlamentul European și cu Consiliul pentru a îndeplini prioritățile Europei, pentru a stimula competitivitatea, pentru a valorifica puterea pieței noastre unice, pentru a ne simplifica normele și pentru a aborda criza accesibilității prețurilor. Împreună, ne vom proteja cetățenii și ne vom susține valorile”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

În 2026, Comisia va continua să reducă birocrația pentru cetățeni, întreprinderi și administrații.

Primul raport general privind simplificarea, punerea în aplicare și asigurarea respectării legislației, adoptat tot marți, evidențiază progresele înregistrate până în prezent – cum ar fi cele șase pachete omnibus și alte propuneri de simplificare menite să aducă economii anuale de costuri de peste 8,6 miliarde euro pentru întreprinderi și cetățeni.

Propuneri de simplificare a legislației în sectoare-cheie

Multe dintre inițiativele de anul viitor se vor concentra, de asemenea, pe simplificarea legislației UE și pe reducerea costurilor.

Sunt prevăzute mai multe propuneri de simplificare în sectoare-cheie – inclusiv în sectorul autovehiculelor, al mediului, al impozitării, al siguranței alimentelor și a hranei pentru animale, al dispozitivelor medicale și al simplificării legislației privind produsele energetice.

În același timp, dialogurile privind punerea în aplicare și verificările realității vor continua să ajute Comisia să identifice noi oportunități de simplificare, inclusiv pentru a reduce sarcinile pentru cetățeni.

Raportul general prezintă măsurile luate de Comisie pentru a sprijini statele membre în punerea în aplicare a politicilor UE, precum și principalele statistici și acțiuni de asigurare a respectării legislației.

Comisia urmărește în mod activ peste 1 500 de cazuri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor aflate în curs de desfășurare pentru a realiza punerea în aplicare deplină a normelor UE și, prin urmare, beneficiile acestora pentru cetățeni și întreprinderi.

O Europă mai suverană și mai independentă

Prosperitate și competitivitate durabile: Comisia își va continua activitatea de consolidare a bazei industriale a Europei și de sprijinire a sectoarelor industriale strategice și a locurilor de muncă din Europa prin intermediul unui nou Act privind acceleratorul industrial.

Aceasta va spori reziliența Europei în ceea ce privește aprovizionarea cu materii prime critice prin crearea unui Centru pentru materii prime critice, precum și prin Actul privind economia circulară.

Acesta va urmări, de asemenea, să deblocheze în mod substanțial potențialul pieței unice până în 2028 prin eliminarea barierelor, instituirea unui Act european privind inovarea, instituirea unui al 28-lea regim pentru întreprinderile inovatoare și promovarea unei „a cincea libertăți” pentru cunoaștere și inovare.

Apărare și securitate: Ne vom baza pe cadrul „Pregătire pentru 2030” – consolidarea capabilităților de apărare ale UE și intensificarea cooperării cu partenerii strategici sunt priorități-cheie.

Vom lucra la inițiative emblematice precum Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor, care este esențială pentru Eastern Flank Watch. Comisia va consolida, de asemenea, protecția frontierelor Uniunii, combaterea criminalității organizate și consolidarea sistemelor de comunicații transfrontaliere critice.

Ne vom concentra pe punerea în practică a Pactului privind migrația și azilul.

Modelul social și inovarea: Pentru a aborda problemele cu care se confruntă familiile europene în fiecare zi, vom prezenta o serie de măsuri pentru a aborda criza prețurilor abordabile și a costurilor vieții. Vom propune o lege privind locurile de muncă de calitate. Pachetul privind mobilitatea echitabilă a forței de muncă, inclusiv inițiativa privind mobilitatea competențelor, va face calificările mai portabile. Vor fi abordate cauzele profunde ale sărăciei și criza locuințelor.

Calitatea vieții – hrană, apă, natură: Comisia va prezenta strategia privind creșterea animalelor și va revizui normele privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului alimentar pentru a sprijini fermierii europeni. Aceasta va asigura reziliența la schimbările climatice prin intermediul planului european de adaptare la schimbările climatice. Actul privind oceanele va orienta guvernanța europeană a oceanelor.

Democrația și statul de drept: Comisia va contribui la protejarea instituțiilor democratice împotriva extremismului și a dezinformării, la consolidarea protecției consumatorilor și la revizuirea măsurilor antifraudă. Vom analiza îndeaproape aspectele legate de tineri, în special de copii și de platformele de comunicare socială, pe baza recomandărilor grupului de experți. Comisia va continua să valorifice Uniunea egalității prin noi strategii privind egalitatea de gen și drepturile persoanelor cu handicap.

Angajamentul global: Parteneriatele globale vor fi consolidate, iar UE va continua să fie ferm alături de Ucraina, oferind un sprijin ferm pentru nevoile sale financiare și militare urgente și pentru eforturile sale de reconstrucție. Iar eforturile sale de integrare în UE vor continua să fie sprijinite, alături de Moldova. Ajutorul umanitar va fi, de asemenea, reformat pentru a oferi răspunsuri mai rapide și mai eficace în situații de criză. Vom pune în aplicare Pactul pentru Mediterana. Vom prezenta o strategie pentru Orientul Mijlociu, inclusiv sprijinirea tranziției în Siria și Liban.

Politicile ambițioase trebuie să fie susținute de resurse ambițioase, astfel cum s-a subliniat în recenta propunere privind un cadru financiar multianual (CFM), în valoare de aproape 2 mii de miliarde euro.

Prin urmare, în paralel, Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să convină rapid asupra acestui cadru și să promoveze principalele priorități legislative.

În fiecare an, Comisia adoptă un program de lucru care stabilește lista acțiunilor pe care le va întreprinde în anul următor.

Programul de lucru informează publicul și colegiuitorii cu privire la angajamentele politice de a prezenta noi inițiative, inclusiv propuneri de simplificare, de a retrage propunerile pendinte și de a revizui legislația UE existentă.

Programul de lucru este rezultatul unei strânse cooperări cu Parlamentul European, cu statele membre și cu organismele consultative ale UE.