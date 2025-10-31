Japonia. Supraviețuitorii bombelor atomice condamnă decizia lui Trump de reluare a testelor nucleare

Grupul Nihon Hidankyo, laureat al Premiului Nobel pentru Pace 2024, a transmis o scrisoare de protest Ambasadei SUA la Tokyo, după ce Trump a anunțat joi că a ordonat relansarea testelor de arme nucleare pentru a „răspunde provocărilor Chinei și Rusiei”.

„Această directivă contrazice eforturile depuse de comunitatea internațională pentru construirea unei lumi pașnice, fără arme nucleare, și este absolut inacceptabilă”, se arată în documentul semnat de organizația care reprezintă „hibakusha” – supraviețuitorii atacurilor atomice din 1945, potrivit AFP.

Primarul orașului Nagasaki, Shiro Suzuki, a condamnat la rândul său decizia liderului american, afirmând că aceasta „pătează eforturile celor care au luptat și au suferit pentru o lume fără arme nucleare”. El a ironizat totodată intenția premierului japonez Sanae Takaichi de a-l propune pe Donald Trump la Premiul Nobel pentru Pace: „Dacă testele ar fi reluate imediat, nu l-ar face asta nedemn de o astfel de distincție?”.

Două alte organizații din Hiroshima – Congresul împotriva bombelor A și H (Hiroshima Gensuikin) și Federația Prefecturală a Victimelor Bombelor Atomice – au emis declarații similare, cerând Statelor Unite „să nu desfășoare niciun test nuclear”.

„Într-un război nuclear nu există învingători sau învinși. Întreaga omenire ar fi pierzătoare”, au transmis acestea într-un comunicat comun.

Bombardamentele americane asupra Hiroshimei și Nagasaki, din august 1945, au provocat peste 200.000 de morți și rămân singurele exemple de folosire a armelor nucleare în conflict.

Ultimul test nuclear efectuat de Statele Unite ale Americii datează din 1992, iar anunțul reluării acestor experimente ridică numeroase întrebări legate de natura și scopul testelor pe care administrația Trump intenționează să le autorizeze.