„Din cauza programelor de testare ale altor țări, am instruit Departamentul de Război să înceapă testarea armelor noastre nucleare pe baze egale. Procesul va începe imediat”, a scris Trump pe Truth Social.

Trump a mai spus că „Statele Unite dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară”.

„Acest lucru a fost realizat, inclusiv printr-o actualizare și renovare completă a armelor existente, în timpul primului meu mandat. Din cauza puterii lor de distrugere uriașe, urăsc să fac asta, dar nu am avut de ales!”, a adăugat Trump.

El a subliniat că Rusia ar fi pe locul doi, iar China, la distanță, pe locul trei, deși va ajunge aproape de SUA în următorii cinci ani.

Mesajul vine cu puțin timp înainte de întâlnirea liderului de la Washington cu președintele chinez Xi Jinping în Coreea de Sud.