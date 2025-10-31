Prima pagină » Știri externe » Iran califică drept „iresponsabil” anunțul făcut de Trump privind reluarea testelor nucleare

Iran califică drept „iresponsabil” anunțul făcut de Trump privind reluarea testelor nucleare

Ministrul de Externe de la Teheran Abbas Araghchi, a calificat joi seara anunțul președintelui american Donald Trump privind reluarea testelor nucleare drept „iresponsabil” și o „amenințare gravă la adresa păcii și securității internaționale”, notează Le Figaro.
Radu Mocanu
31 oct. 2025, 06:33, Știri externe

„Un agresor dotat cu arme nucleare reia testarea armamentului atomic. Același agresor a demonizat programul nuclear pașnic al Iranului și a amenințat cu noi lovituri asupra instalațiilor noastre nucleare protejate, toate acestea reprezentând o încălcare flagrantă a dreptului internațional”, a notat Araghchi, printr-o postare publicată joi pe X (fosta Twitter).

Șeful diplomației iraniene a continuat, denunțând anunțul președintelui Trump drept „ireosbonabil și și o amenințare serioasă la adresa păcii și securității internaționale”.

Donald Trump a cerut Departamentului de Apărare să reia testarea armelor nucleare, după o pauză de peste trei decenii, iar vicepreședintele JD Vance a susținut anunțul lui Trump, declarând: „Este o parte importantă a securității naționale americane să ne asigurăm că acest arsenal nuclear pe care îl avem funcționează corect. Să fie clar, știm că funcționează corect, dar trebuie să fim la curent, iar președintele vrea doar să se asigure că facem asta”.