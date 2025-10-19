Comisarul european pentru afaceri interne şi migrație vine în România. Se va întâlni cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Comisia Europeană anunță că luni, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, se va afla într-o vizită oficială la București unde se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan, prim-ministrul României, Ilie Bolojan, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și reprezentanți ai comisiilor pentru afaceri europene și apărare din cadrul Camerei Deputaților și Senatului României.

Potrivit CE, vizita are loc în contextul în care Comisia își intensifică sprijinul prin intermediul strategiei europene de securitate internă, ProtectEU, pentru combaterea traficului de persoane, a criminalității organizate, protecția infrastructurii critice și a dimensiunii online a criminalității.

„Comisarul Brunner vizitează România pentru a se implica direct în provocările de securitate cu care se confruntă România. România este un pilon cheie al arhitecturii de securitate europeană. Avem multe de învățat de la România, care protejează cu succes frontierele externe și contracarează amenințările hibride din partea Rusiei, inclusiv campaniile de dezinformare și incursiunile cu drone. Ca răspuns, Comisia va lansa Scutul european al Democrației anul acesta și Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor anul viitor. Comisia pune la dispoziție încă 250 de milioane de euro pentru drone civile și pentru capabilități de contracarare a dronelor”, precizează CE.