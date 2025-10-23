Bogdan Ivan: Discutăm cu Comisia Europeană pentru finanțarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă

Prima ediție a evenimentului „Energie pentru România”, organizat de Grupul Electrica împreună cu Fundația Electrica, a avut loc joi la Hala Filaret. Proiectul urmărește să doneze lămpi solare copiilor din comunitățile defavorizate care nu au acces la energie electrică.

Lampa solară, numită „Licurici”, este o sursă de lumină curată și sustenabilă. Președinta Fundației Electrica, Marilena Nedelcu, a spus că pentru unii copii ziua se termină odată cu apusul soarelui, iar întunericul amenință să le învăluie viitorul. Ea a adăugat că o oră în plus de lumină poate însemna pentru ei o șansă de a citi sau de a-și face temele. Președinta le-a cerut invitaților să se gândească, pentru un moment, la toate momentele din zi în care folosesc energia, de la gestul simplu de a porni aparatul de cafea dimineața, și să își amintească de cei care nu pot face asta.

Sărăcia energetică afectează familii din toate mediile, cei mai vulnerabili fiind vârstnicii și familiile cu copii. Potrivit Asociației Energia Inteligentă, peste 11.000 de persoane din România nu au acces la o sursă de energie electrică, iar mai mult de 40% dintre acestea sunt copii. Conform datelor ORSE, pentru 37% dintre români energia a devenit prea scumpă, iar un sfert dintre gospodării ajung sub pragul de sărăcie după plata facturii la energie.

În aprilie 2025, prin proiectul „Energie pentru România”, au fost donate 800 de lămpi solare în județul Satu Mare, ajungând la 500 de gospodării. În decembrie 2025, alte 400 de lămpi au fost distribuite în județul Alba, pentru 200 de gospodării. În aprilie 2026, Electrica își propune să doneze 700 de lămpi în județele Bistrița-Năsăud și Suceava, pentru 350 de gospodării.

Preț accesibil la energie pentru toți românii

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, prezent la eveniment, a vorbit despre importanța asigurării unui preț accesibil la energie pentru toți românii. El a subliniat că frica față de energia nucleară trebuie depășită și a menționat că poartă discuții cu Comisia Europeană pentru atragerea de parteneri regionali, astfel încât reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă să poată fi finanțate din fonduri pentru modernizare.

La discuții au participat experți din domeniul energiei, profesori universitari și directori de fundații. Unul dintre subiectele principale abordate a fost educația.

Fiecare invitat a vorbit despre rolul educației în formarea copiilor și despre nevoia de a investi constant în propria dezvoltare. „Sfârșitul ți se apropie atunci când ai impresia că le știi pe toate”, a spus unul dintre vorbitori. Tema educației nu a fost aleasă întâmplător, ci pentru că în jurul acesteia se construiește proiectul „Energie pentru România”. Copiii din mediile defavorizate nu au aceleași șanse de a termina școala fără acces la o sursă de lumină.

În timpul discuțiilor, a fost reamintită și importanța proiectului Neptun Deep, alături de necesitatea dezvoltării de hidrocentralelor, blocate în prezent. Invitații au subliniat că aceste investiții pot contribui semnificativ la consolidarea independenței și dezvoltării energetice a României.

CEO-ul Electrica, Alexandru Chiriță, a spus că își dorește ca evenimentul să devină anual și să atragă tot mai mulți parteneri care să sprijine copiii fără acces la energie electrică.