Războiul din Ucraina, ziua 1.346. Rusia lansează bombe ghidate și drone asupra Ucrainei

Serviciul de Securitate al Ucrainei reține un agent rus care pregătea un atac terorist în Harkov

În Harkov, ofițerii de contrainformații ai Serviciului de Securitate al Ucrainei au reținut preventiv un agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei care fabrica un dispozitiv exploziv improvizat și plănuia să-l detoneze, potrivit Ukrinform.

Conform materialelor cazului, autorul s-a dovedit a fi un șomer local, condamnat anterior pentru participarea la tentativa din 2014 de a ocupa clădirea Administrației Regionale de Stat din Harkov. La acea vreme, instanța l-a condamnat la cinci ani de închisoare cu o perioadă de probă de trei ani. În timpul acestei perioade de probă, un agent FSB l-a abordat, l-a recrutat, iar bărbatul aștepta instrucțiuni suplimentare.

După cum a stabilit ancheta, în toamna acestui an, ocupanții și-au „activat” agentul prin intermediul unei aplicații de mesagerie și i-au dat instrucțiuni să fabrice un dispozitiv exploziv improvizat.

Suspectul urma să planteze dispozitivul exploziv improvizat la coordonatele pe care urma să le primească de la superiorul său rus.

Continuă atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din mai multe regiuni ale Rusiei

Mai multe instalații energetice din regiunile ruse Oryol, Vladimir și Iaroslavl au fost atacate cu drone în noaptea de joi spre vineri a o zi după ce Rusia a lansat un nou val de atacuri asupra infrastructurii energetice ucrainene, notează The Kyiv Independent.

Termocentrala Oryol, cu o capacitate de 330 megawați, este deținută de compania RIR Energo, parte a conglomeratului de stat Rosatom.

Explozii au fost raportate și în regiunile Vladimir și Iaroslavl. În Iaroslavl, atacurile ar fi vizat zona rafinăriei de petrol Novo-Iaroslavsky, unde apărarea antiaeriană ar fi fost activată.

Rusia lansează bombe ghidate și drone asupra Ucrainei

Rusia a lansat bombe ghidate și drone asupra mai multor orașe și regiuni ucrainene pe 30 octombrie, declanșând alerte de raid aerian și explozii în toată țara, cu victime civile raportate în Sumî, relatează The Kyiv Independent.

Patru persoane au fost rănite în Sumî după ce Rusia a lansat 10 drone în mai puțin de o oră, lovind infrastructura civilă, inclusiv clădiri rezidențiale. O fetiță și o femeie în vârstă se numără printre răniți, potrivit guvernatorului Oleh Hryhorov.

Și Zaporojie a fost, de asemenea, amenințată de bombele ghidate rusești KAB mai devreme în seara respectivă, potrivit mai multor surse. Guvernatorul Ivan Fedorov a avertizat locuitorii cu privire la „amenințarea continuă a bombelor KAB în regiunea Zaporojie și în orașul Zaporojie”.