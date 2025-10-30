Tanczos Barna: Când discutam cu Comisia, de foarte multe ori am fost cu spatele la zid

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat la Digi24 că reformele fiscale trebuiau începute încă de anul trecut, presiunea Comisiei Europene fiind foarte mare.

„Consolidarea fiscală trebuia începută anul trecut. Cel târziu în octombrie-noiembrie. Am zis că avem alegeri în decembrie și să ne lasă în pace. Au zis cei care au fost atunci. Să ne lasă un pic Comisia în pace că, pe cuvântul nostru de pionier, o să facem în ianuarie. Am anulat alegerile, n-am mai făcut în ianuarie, pentru că am zis că avem alegeri în mai. Ar trebui să facem în mai, n-am mai făcut în mai. Am făcut în iulie. Deci Comisia a spus: acum ori niciodată.Deci veniți cu consolidarea fiscală acum sau vă punem în vedere suspendarea fondurilor europene”, a spus Tanczos Barna.

Vicepremierul a precizat că la Comisia Europeană discuțiile au fost foarte serioase: „Eram cu spatele la zid. Și eu, ca ministru al finanțelor, în momentele respective, când discutam cu Comisia, de foarte multe ori am fost cu spatele la zid. Pentru că ei n-au uitat istoria noastră de ani de zile când am zis că noi o să avem deficit nouă, o să avem șase și am avut nouă virgulă trei și o să avem șapte și am avut opt virgulă nu știu cât”, a declarat vicepremierul.

Tanczos Barna a spus că la Comisia Europeană nu prea era cale de întoarcere și riscam suspendarea fondurilor europene și mesaje negative care ar fi fost percepute foarte prost de agențiile de rating. El a mai spus că am scăpat de acest pericol momentan, dar elementele structurare nu s-au schimbat.