DiscoverEU – runda a doua de înscrieri / Carduri gratuite de călătorie în Europa pentru tinerii români / Ce condiții trebuie să îndeplinești

Peste 1.475 de tineri români vor avea ocazia să călătorească gratuit cu trenul prin Europa, prin intermediul programului Erasmus+, desfășurat de Comisia Europeană, un program care este la ediția a II-a.

Tineri din toată Europa vor avea la dispoziție permise de călătorie oferite gratuit, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea Spațiului Schengen.

A doua ediție a DiscoverEU

Tinerii mai au timp să se înscrie până pe 13 noiembrie 2025 (ora 13.00, ora României) în această a doua rundă din an (în prima rundă, în aprilie, 1.485 de tineri români au primit permise de călătorie).

Tinerii selectați vor putea călători minimum o zi și maximum 30 de zile prin Europa, iar perioada de călătorie începe la 1 martie 2026).

Tinerii se pot înscrie în grupuri cu alte patru persoane. Toți membrii grupului trebuie să-și completeze propriul formular de candidatură.

Alte beneficii

Discover EU este o parte din programul Erasmus+, care oferă tinerilor oportunități de explorare a spațiului european, a istoriei și moștenirii sale culturale.

Tinerii vor putea călători cu trenul, dar și cu alte mijloace de transport ecologice.

Pe lângă permisul de călătorie, ei vor primi un card de reducere DiscoverEU pentru a beneficia de reduceri la cazare, activități sportive sau evenimente culturale.

Care sunt condițiile pentru candidați