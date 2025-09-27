Rusia a cerut repetarea votului pentru că nu a obținut sprijinul necesar în consiliul OACI

Moscova a cerut imediat „o rundă repetată de vot” după ce Rusia nu a obținut sprijinul necesar pentru a obține un loc în consiliul format din 36 de membri al Organizației Aviației Civile Internaționale, relatează Politico.

Rusia nu a reușit să-și recâștige sâmbătă locul în consiliul de administrație al agenției aviatice a Națiunilor Unite, în urma opoziției ferme din partea UE față de invazia Ucrainei.

Un oficial rus a cerut imediat „o rundă repetată de vot” după ce țara sa nu a obținut sprijinul necesar pentru a obține un loc în consiliul format din 36 de membri al Organizației Aviației Civile Internaționale.

Amintim că în 2022, o serie de țări au exclus Rusia din Consiliul OACI din cauza confiscării ilegale a avioanelor închiriate în timpul războiului cu Ucraina.

Consiliul OACI a acuzat, de asemenea, Rusia de doborârea zborului MH17 al Malaysia Airlines deasupra teritoriului controlat de Rusia din estul Ucrainei, soldată cu 298 de morți.

Purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Anna-Kaisa Itkonen, a declarat înainte de votul de sâmbătă că este „inacceptabil ca un stat care pune în pericol siguranța și securitatea pasagerilor aerieni și încalcă normele internaționale să dețină un loc în organul de conducere al organizației, însărcinat cu respectarea acestor norme”.