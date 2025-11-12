Căile navigabile din Ucraina sunt pline cu mine și explozibili. Suprafața totală contaminată este comparabilă cu cea a unei țări

13.500 km² de căi navigabile din Ucraina sunt pline cu mine și explozibili, anunță ONU, potrivit Le Figaro. Minele se găsesc pe aproape toate căile navigabile, inclusiv pe principalul râu al țării, Nipru, și pe coasta Mării Negre, arată estimările publicate miercuri de ONU.

Pe o zonă de mărimea Muntenegrului, „13.500 de kilometri pătrați din căile navigabile ale Ucrainei, inclusiv râul Nipru, lacurile și coasta Mării Negre, sunt potențial contaminate”, a transmis Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Ucraina într-un comunicat de presă.

Ucraina folosește roboți subacvatici pentru a le distruge, iar printr-un program ONU au fost instruiți 15 instructori specializați în acest domeniu.

Până în prezent, scafandrii Serviciului de Urgență de Stat al Ucrainei au reușit să curețe doar 190 km², sau 1,4% din suprafața totală, și au îndepărtat peste 2.800 de dispozitive explozive, a adăugat PNUD.

Muniție localizată și la adâncimi de până la 300 de metri

Sistemele subacvatice pot localiza muniție la adâncimi de până la 300 de metri, chiar și în condiții de vizibilitate redusă și curenți puternici, potrivit PNUD.

„Aceste tehnologii ne permit să efectuăm sarcini subacvatice complexe cu riscuri minime pentru specialiștii noștri și eficiență maximă”, a comentat Serhiy Reva, șeful operațiunilor de deminare din cadrul Serviciului de Urgență de Stat.

Ucraina s-a confruntat cu mai multe conflicte. În 2014, luptele s-au dat doar în estul teritoriului, iar conflictul s-a încheiat cu anexarea Crimeei. În 2022, rușii au invadat Ucraina și se atunci lupte se dau în mai multe regiuni ale țării.

Ucraina este în prezent țara cea mai contaminată cu muniție șdin lume. Aproximativ 23% din teritoriul ucrainean se confruntă cu astfel de probleme, conform estimărilor guvernului ucrainean.