Războiul din Ucraina, ziua 1.343. Alt moment penibil în armata rusă: și-a doborât propriul elicopter / Zelenski: „Avem nevoie de sprijinul Europei pentru încă 2-3 ani de luptă”

Alt moment penibil în armata rusă: și-a doborât propriul elicopter

Forțele ruse de apărare antiaeriană au doborât din greșeală propriul elicopter de luptă Ka-52, în timpul ultimului atac cu drone ucrainene desfășurat pe teritoriul Rusiei, anunță mai multe canale de Telegram pro-ruse, printre care Aviahub și Voevoda Veshchaiet.

Este cel puțin al 17-lea caz de acest gen, calculează publicația The Insider, care adaugă și că, odată cu elicopterele, forțele ruse își ucid propriii oameni.

Pierderile Rusiei

Până acum, 12 avioane și cinci elicoptere a pierdut Rusia în astfel de atacuri, potrivit publicației The New Voice of Ukraine.

Pe 29 septembrie, forțele ucrainene au distrus un elicopter rusesc Mi-8, cu ajutorul unei drone FPV.

Pe 28 octombrie, Rusia a pierdut aproximativ 1.060 de soldați, șase tancuri, opt sisteme de artilerie și două sisteme de lansare multiplă de rachete, după informațiile furnizate de Statul Major General al Ucrainei, preluat de sursa citată.

Politicienii ruși votează prelungirea serviciului militar obligatoriu

Politicienii ruși au aprobat un proiect de lege care impune serviciul militar obligatoriu pe tot parcursul anului, și nu doar în toamnă și primăvară, întrucât forțele armate încearcă să completeze efectivele în contextul în care conflictul din Ucraina se află în al patrulea an.

Legislația, care a fost aprobată de camera inferioară a parlamentului, Duma de Stat, în a treia și ultima lectură, trebuie acum să fie examinată de camera superioară și semnată de Vladimir Putin pentru a intra în vigoare.

Atacurile ucrainene au redus capacitatea de rafinare a petrolului Rusiei cu 20%, afirmă Zelenski

Atacurile ucrainene de lungă distanță asupra rafinăriilor din Rusia au redus capacitatea de rafinare a petrolului Moscovei cu 20%, a afirmat Volodimir Zelenski, citând informații furnizate de guvernele occidentale.

Peste 90% din aceste atacuri profunde au fost efectuate cu arme cu rază lungă de acțiune fabricate în Ucraina, a spus președintele ucrainean.

El a afirmat că Ucraina are nevoie de ajutor financiar suplimentar din străinătate pentru a produce mai multe astfel de arme.

„Trebuie doar să lucrăm la asta în fiecare zi”, a adăugat el.

Un atac cu drone rusești a avariat instalațiile de gaze din Ucraina

Un atac cu drone rusești în timpul nopții a avariat instalațiile de gaze din regiunea Poltava din Ucraina, a declarat șeful companiei energetice de stat Naftogaz, potrivit presei locale.

Rusia a lovit sectorul energetic ucrainean pe tot parcursul iernilor de război, dar anul acesta Moscova și-a concentrat atacurile asupra instalațiilor de gaze ale țării.

Atacurile rusești provoacă strămutări masive

Tarasivka, în regiunea Dnipropetrovsk din Ucraina, se confruntă cu atacuri rusești continue care au distrus locuințe, au blocat serviciile esențiale și au forțat aproape toți locuitorii să părăsească această comunitate aflată pe linia frontului, scrie Mezha.

Supraviețuitorii vorbesc despre frică zilnică, izolare și incertitudine, încercând să își păstreze locuințele și demnitatea în mijlocul unui pericol constant.

Alimentarea cu energie electrică este instabilă de mai bine de două luni, iar singurul magazin din zonă s-a închis din cauza bombardamentelor continue.

Familiile care au rămas depind de generatoare pentru apă, încălzire improvizată și provizii limitate din localitățile apropiate.

Mulți nu își permit să plătească chirie în altă parte și se tem să abandoneze tot ce au construit o viață întreagă. În ciuda riscurilor, unii continuă să lucreze în orașele din apropiere pentru a păstra o fărâmă de normalitate.

Câțiva bătrâni spun că sunt pregătiți să moară acasă, deoarece nu a mai rămas nimeni care să îi îngroape.

Alții merg până în Bohdanivka pentru ajutor umanitar, doar pentru a simți din nou legătura cu alți oameni.

Civilii vorbesc despre povara fizică și emoțională a aproape patru ani de război, simțindu-se deposedați de timp, siguranță și de comunitatea care le-a definit odată viețile.

Kremlinul avertizează că va „distruge” trupele străine aflate pe linia frontului în Ucraina

Kremlinul a transmis, marți, că trupele ruse aud în mod constant limbi străine vorbite printre cei care luptă pentru Ucraina pe linia frontului și a avertizat că îi va „distruge”, relatează SkyNews.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a făcut aceste declarații ca răspuns la o întrebare referitoare la un raport al agenției ruse de informații externe SVR, potrivit căruia Franța se pregătește să trimită un contingent militar de 2.000 de soldați și ofițeri în Ucraina.

El a afirmat, de asemenea, că Rusia nu poate evalua progresul negocierilor de pace cu Ucraina, deoarece Kievul le-a suspendat și nu este dispus să răspundă la întrebările adresate de Moscova.

Zelenski: „Avem nevoie de sprijinul Europei pentru încă 2-3 ani de luptă”

Ucraina are nevoie de sprijinul financiar al Europei pentru a continua lupta împotriva forțelor ruse invadatoare încă doi sau trei ani, declară președintele Volodimir Zelenski.

„Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea oferi sprijin financiar stabil Ucrainei pentru o anumită perioadă de timp”, a spus Zelenski, notează ANSA.

„Și de aceea au în vedere acest program: 2-3 ani”, a adăugat Zelenski, referindu-se la propunerea Comisiei Europene de a debloca treptat activele rusești pentru a finanța Ucraina.

Pokrovsk sub asediu: Rusia pătrunde în orașul-cheie din Donbass

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat marți că forțele ruse au pătruns în Pokrovsk, orașul strategic din estul Ucrainei pe care Moscova încearcă să-l cucerească de peste un an, în cadrul unor lupte aprige care se desfășoară de zile întregi.

„Aproximativ 200 de ruși sunt staționați acolo în diferite locații, putem vedea asta din dronele noastre. Pokrovsk este în prezent ținta principală a rușilor”, le-a declarat Zelenski reporterilor, conform Il Messaggero.

Conform surselor ucrainene, soldații ruși s-au infiltrat în oraș în echipe de 2-3 oameni, refugiindu-se în pivnițe și subsoluri. Forțele ucrainene își mențin însă pozițiile în cartiere cheie precum Sobachovka și în zona gării feroviare.

Ucraina doboară 26 din cele 38 de drone rusești într-un atac nocturn

Apărarea aeriană a Ucrainei a interceptat 26 din cele 38 de drone lansate de Rusia în timpul unui atac nocturn pe 28 octombrie, raportează Forțele Aeriene, scrie Mezha.

Aproximativ 25 dintre drone erau modele Shahed proiectate în Iran, iar altele au fost identificate ca fiind Gerbera și alte tipuri lansate din regiunile ruse Kursk și Orel.

Răspunsul a implicat avioane de luptă, sisteme de rachete antiaeriene, unități de război electronic, grupuri mobile de foc și alte mijloace fără pilot ce au acționat coordonat pentru a respinge atacul asupra regiunilor de nord și est ale Ucrainei.

În ciuda interceptărilor reușite, 12 drone de atac au lovit patru locații, iar căderi de resturi au fost raportate într-o zonă, potrivit datelor preliminare publicate la ora 09:00, ora locală.

Rusia testează a doua versiune a avionului MC-21 cu componente fabricate în țară

Rusia a testat un al doilea prototip al avionului de pasageri de distanță medie MC-21, construit cu componente interne, anunță Ministerul Industriei. Sancțiunile impuse componentelor străine blochează producția, iar ratele ridicate ale dobânzilor afectează investițiile.

Industria aeronautică rusă a reușit să livreze până în august doar unul dintre cele 15 avioane planificate pentru acest an.

MC-21 a decolat de la fabrica de aviație din Irkutsk operată de Yakovlev, parte a United Aircraft Corp, din cadrul conglomeratului de stat Rostec, potrivit imaginilor postate marți de Ministerul Industriei pe Telegram.

ONU: Rusia folosește drone pentru a vâna și strămuta civili în Ucraina

Un nou raport al Comisiei Internaționale Independente de Anchetă a ONU privind Ucraina acuză forțele ruse că folosesc în mod sistematic drone pentru a vâna civili și a-i alunga din casele lor de lângă linia frontului, scrie The Kyiv Independent.

Potrivit anchetei, prezentate în fața Adunării Generale a ONU și citate de Reuters pe 27 octombrie, aceste atacuri coordonate cu drone au fost desfășurate timp de mai bine de un an pe o porțiune de 300 de kilometri ce acoperă regiunile Herson, Dnipropetrovsk și Mykolaiv.

Anchetatorii au concluzionat că aceste operațiuni echivalează cu infracțiunea împotriva umanității de strămutare forțată a populației.

Raportul descrie cum dronele rusești au urmărit locuitori neînarmați în zone deschise, au lovit clădiri civile și au vizat persoane care încercau să fugă. Au fost atacate inclusiv echipaje de intervenție, precum ambulanțe și pompieri, marcate vizibil cu simboluri umanitare.

Comisia și-a bazat concluziile pe 226 de interviuri cu victime, martori, lucrători umanitari și oficiali locali, precum și pe înregistrări video verificate în care civilii sunt urmăriți și vizați de drone.

Organismul ONU a acuzat deja Rusia de alte crime de război, inclusiv deportarea copiilor ucraineni.

Rusia continuă să nege că atacă intenționat civili și refuză cooperarea cu anchetatorii ONU.