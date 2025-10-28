Zelenski: „Avem nevoie de sprijinul Europei pentru încă 2-3 ani de luptă”

„Am reiterat acest lucru tuturor liderilor europeni. Le-am spus că nu vom lupta zeci de ani, dar că trebuie să demonstrați că veți putea oferi sprijin financiar stabil Ucrainei pentru o anumită perioadă de timp”, a spus Zelenski, notează ANSA.

„Și de aceea au în vedere acest program: 2-3 ani”, a adăugat Zelenski, referindu-se la propunerea Comisiei Europene de a debloca treptat activele rusești pentru a finanța Ucraina.

Zelenski a recunoscut că forțele ruse au pătruns în orașul Pokrovsk din estul Ucrainei, pe care Moscova încearcă să-l captureze de peste un an.

„Aproximativ 200 de ruși sunt staționați acolo în diferite locații, putem vedea asta de pe drone. Pokrovsk este în prezent ținta principală a rușilor”, a declarat Zelenski reporterilor.