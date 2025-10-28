Pokrovsk sub asediu: Rusia pătrunde în orașul-cheie din Donbass

„Aproximativ 200 de ruși sunt staționați acolo în diferite locații, putem vedea asta din dronele noastre. Pokrovsk este în prezent ținta principală a rușilor”, le-a declarat Zelenski reporterilor, conform Il Messaggero.

Conform surselor ucrainene, soldații ruși s-au infiltrat în oraș în echipe de 2-3 oameni, refugiindu-se în pivnițe și subsoluri. Forțele ucrainene își mențin însă pozițiile în cartiere cheie precum Sobachovka și în zona gării feroviare.

Analistul militar ucrainean Kostyantyn Mashovets a subliniat dificultatea situației: „Este dificil să se facă distincția între pozițiile rusești și ucrainene, deoarece rușii operează în grupuri mici de infiltrare și uneori se deghizează în civili ucraineni”.

Orașul din regiunea Donețk are o importanță strategică crucială, fiind considerat „poarta de acces către inima Donbassului”.

Pokrovsk este situat de-a lungul arterelor feroviare și rutiere care permit livrarea de provizii către liniile ucrainene din sectorul estic, inclusiv către orașe precum Kostiantynivka și Chasiv Yar.

Singura mină ucraineană care produce cărbune cocsificabil

În apropierea orașului se află singura mină ucraineană care produce cărbune cocsificabil, vital pentru industria siderurgică. Pierderea sa ar putea reduce cu mai mult de jumătate producția de oțel a țării.

Controlul asupra Pokrovsk ar permite forțelor ruse să avanseze spre vest și să ocolească „bastionul” ucrainean din Donețk, slăbind întreaga linie defensivă.

Pe 27 octombrie, forțele ruse au avansat de-a lungul străzii Nakhimova, în partea de vest a Pokrovskului.

Ministerul Apărării rus a declarat că unitățile sale avansează spre gara Pokrovsk și au încercuit un grup ucrainean din oraș, deși chiar bloggerii militari ruși recunosc că liniile de comunicație ucrainene nu sunt complet întrerupte.

În același timp, forțele ucrainene au lansat contraatacuri la Rodynske, la nord de Pokrovsk, revendicând controlul asupra satului.

Analiștii estimează că orașul este aproape înconjurat. Dacă Pokrovsk ar cădea, ar reprezenta un regres semnificativ pentru Ucraina: pe lângă impactul moral, s-ar crea o breșă logistică majoră care ar îngreuna sprijinirea unităților de pe teren.

Pentru Rusia, cucerirea orașului ar oferi o bază operațională pentru consolidarea controlului în Donețk și lansarea următoarei faze a ofensivei către zone mai adânci din Donbass.