ONU acuză Rusia de comiterea de crime de război în Ucraina

Raportul concluzionează că atacurile cu drone lansate de Rusia asupra civililor din zonele situate de-a lungul liniei frontului reprezintă crime împotriva umanității, scrie CNN.

De asemenea, potrivit raportului Comisiei internaționale independente de anchetă a ONU privind Ucraina, Rusia a comis și crime de război prin atacarea intenționată a civililor și a țintelor civile, determinându-i pe aceștia să-și părăsească locuințele.

Datele autorităților locale arată că din iulie 2024, peste 200 de civili ucraineni au fost uciși în regiunile sudice Dnipropetrovsk, Kherson și Mykolaiv, menționează raportul. Alți peste 2.000 de civili au fost răniți în aceste zone în aceeași perioadă.

Raportul comisiei independente de anchetă a ONU a concluzionat că atacurile cu drone au vizat în mod regulat locuințe civile și infrastructuri precum spitale, puncte de distribuție umanitară, instalații electrice și o școală.

Totodată, detenția, tortura și confiscarea documentelor și bunurilor sunt alte acte menționate în raport, care „au provocat dureri și suferințe psihice grave și constituie tratamente inumane, fiind considerate crime de război și încălcări ale drepturilor omului”.

Comisia nu a acuzat pe cineva în mod particular pentru crimele pe care le-a documentat, ci a dat vina în general pe „forțele armate ruse” sau „autoritățile ruse”.

Rusia a negat, de la începutul războiului, astfel de acuzații. În plus, din 2023, Curtea Penală Internațională a emis mai multe mandate de arestare împotriva unor oficiali ruși, acuzându-i de crime de război și crime împotriva umanității în contextul invaziei Rusiei în Ucraina. Vizat de un astfel de mandat este și președintele Vladimir Putin.