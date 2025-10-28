Rusia testează a doua versiune a avionului MC-21 cu componente fabricate în țară

Industria aeronautică rusă a reușit să livreze până în august doar unul dintre cele 15 avioane planificate pentru acest an.

MC-21 a decolat de la fabrica de aviație din Irkutsk operată de Yakovlev, parte a United Aircraft Corp, din cadrul conglomeratului de stat Rostec, potrivit imaginilor postate marți de Ministerul Industriei pe Telegram.

Zborul a testat noile sisteme de bord fabricate în Rusia și motoarele PD-14, a adăugat ministerul, spre deosebire de prototipurile anterioare care combinau componente rusești și străine.

MC-21, care poate transporta aproximativ 175 de pasageri, este esențial pentru planurile de înlocuire a avioanelor fabricate de producătorii occidentali Airbus și Boeing, pe care companiile aeriene rusești se luptă să le întrețină în condițiile sancțiunilor impuse după invazia Ucrainei de către Moscova în 2022.

Versiunea MC-21 cu piese importate era mai ușoară decât prima, care avea o autonomie și un consum de combustibil limitate, ceea ce a determinat companiile aeriene să fie prudente, a declarat o sursă din aviația rusă pentru Reuters în august.

Datele de livrare au fost amânate în repetate rânduri de când Rostec, care supraveghează producția avioanelor Superjet-100, Tupolev Tu-214, Ilyushin și a noului Yakovlev MC-21, a declarat pentru Reuters că Rusia va produce propriile avioane de pasageri.

Primele livrări ale modelului MC-21 sunt preconizate pentru sfârșitul anului 2026, Rostec planificând să crească producția la 36 de avioane pe an până în 2030.