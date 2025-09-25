Atac cu drone în Crimeea: Ucraina a doborât un avion de vânătoare rusesc și două avioane de transport

Aviația ucraineană a raportat că a doborât un avion rusesc Su-34 în sectorul de front Zaporijjea, în primele ore ale zilei de joi. Avionul a fost lovit în jurul orei 4:00, în timp ce lansa bombe ghidate asupra orașului Zaporijjea, potrivit sursei.

Su-34, avion de vânătoare-bombardament de concepție sovietică, a mai fost vizat de atacuri ucrainene asupra aerodromurilor rusești, Kievul raportând și anterior doborârea unor astfel de aparate.

Atacurile aeriene rusești s-au intensificat în primăvara și vara lui 2025, iar autoritățile ucrainene estimează că vor crește în intensitate odată cu venirea iernii, vizând infrastructura energetică a capitalei.

Tot joi, serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a anunțat distrugerea a două avioane rusești de transport An-26 și a două stații radar în Crimeea ocupată, într-un atac cu drone.

Operațiunea face parte din campania de neutralizare a activelor militare de valoare ridicată de pe peninsulă.

Potrivit HUR, forțele speciale au incendiat avioanele și au distrus un radar de supraveghere de suprafață, precum și stația de coastă MR-10M1 Mys M1. Avionul An-26, de construcție sovietică, este un aparat turbo-propulsat cu două motoare, utilizat pe scară largă pentru transport de trupe și marfă, având capacitatea de a transporta până la 40 de militari sau 5,5 tone de încărcătură.

Stația radar de coastă asigură avertizare timpurie și monitorizează țintele maritime.

Crimeea ocupată rămâne o țintă prioritară a atacurilor ucrainene, vizând în ultimele săptămâni aerodromuri, stații radar și alte obiective militare.

Pe 21 septembrie, HUR a anunțat distrugerea a trei elicoptere Mi-8 și a unei stații radar, iar o zi mai târziu, forțele ucrainene au lovit două aeronave amfibii Be-12 Chayka.