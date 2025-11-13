Trump primește o poreclă virală după publicarea emailurilor lui Epstein

Președintele SUA, Donald Trump, a primit o nouă poreclă virală după ce democrații din Camera Reprezentanților au publicat emailuri necunoscute anterior, scrise de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, potrivit Indy100.

Mesajele, trimise între 2011 și 2018, îl menționează frecvent pe Trump și au aprins o dezbatere politică intensă, reacții online și o nouă examinare a conexiunilor mai largi ale lui Epstein.

Emailurile lui Epstein dezvăluie descrieri dure la adresa lui Trump

În emailurile făcute publice pe 12 noiembrie, Epstein se referă la Trump în termeni extrem de negativi.

Într-un mesaj din 2011 către Ghislaine Maxwell, Epstein a scris criptic: „Câinele care încă nu a lătrat este Trump.”

Mai târziu, în 2018, i-a spus jurnalistului Landon Thomas Jr. că Trump este „evil beyond belief” (rău dincolo de orice închipuire) și „nuts” (sonat, prost).

El a sugerat că Trump ar putea „ceda”, făcând referire la acuzațiile legate de Stormy Daniels și descriindu-i comportamentul drept „lies after lies after lies” (minciuni după minciuni după minciuni).

Un alt email din 2018, trimis fostului consilier juridic al Casei Albe, Kathryn Ruemmler, conținea fraza care a declanșat noua poreclă virală: „I know how dirty Donald is” („Știu cât de murdar este Donald”).

Porecla „Dirty Donald” explodează pe internet

După publicare, utilizatorii rețelelor sociale au început să îl numească pe Trump „Dirty Donald”, o etichetă care circulă acum pe scară largă în comentariile politice online.

Unii susținători democrați au îndemnat colegii să adopte porecla, în timp ce grupul Republicans Against Trump a amplificat-o, postând un videoclip cu Trump și Epstein însoțit de legenda: „Dirty Donald.”

Dirty Donald pic.twitter.com/ZoaaJH8y3E — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 12, 2025

Reacții politice și negări continue

Trump și echipa sa au respins mesajele publicate drept o „farsă” creată de democrați.

Secretara de presă Karoline Leavitt a repetat afirmația, insistând că emailurile au motivație politică.

Trump continuă să nege orice acuzație și cataloghează întreaga chestiune Epstein drept o invenție fabricată de Democrați.