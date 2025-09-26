Avertisment ISW: Rusia ar putea plănui proteste violente după alegerile din Republica Moldova

Institutul pentru Studiul Războiului a emis un avertisment, menționând că „Rusia ar putea plănui proteste violente după alegerile din Moldova”. Potrivit Institutului, în prezent, Kremlinul creează condiții „pentru a genera proteste posibil violente pentru a o înlătura de la putere pe președinta Maia Sandu, după alegerile parlamentare”.

Institutul a adăugat că sondajele recente din Moldova sugerează că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), care deține în prezent majoritatea în parlament, ar putea pierde majoritatea la următoarele alegeri și că niciun alt partid sau bloc nu va obține o majoritate clară. În același timp, a adăugat Institutul, sondajele indică faptul că multe vor depinde de numărul semnificativ de alegători încă indeciși și de votul diasporei (ale cărei opinii nu sunt urmărite de sondaje), astfel încât rezultatele probabile ale alegerilor rămân neclare în acest moment.

Potrivit Institutului, pentru a crea condiții care să genereze proteste post-electorale, indiferent de rezultatul alegerilor, Rusia a folosit politicieni moldoveni și alți actori aflați în legătură cu Kremlinul.

Conform Institutului, în prezent Kremlinul desfășoară o operațiune informațională organizată, răspândind în Moldova narative despre anularea alegerilor pentru a pregăti protestele violente. Institutul a mai declarat că afirmația Serviciului de Informații Externe al Rusiei, potrivit căreia NATO plănuiește să invadeze Moldova, a fost emisă „probabil pentru a stimula teama și sentimentele anti-europene”.

Procedura pentru demiterea președintelui

Institutul a mai arătat că Moscova stabilește condiții pentru a justifica proteste anti-Sandu, indiferent de rezultatul alegerilor – „fie proteste aparent pentru a împiedica guvernul Sandu să anuleze rezultatele în cazul în care PAS ar pierde, fie proteste pentru a cere anularea acestora dacă PAS ar câștiga”. Conform Institutului, politicienii moldoveni apropiați de Kremlin ar putea susține după alegeri că Sandu ar fi vrut să oblige autoritățile să anuleze alegerile și să permită trupelor europene să intre în Moldova „pentru a o investiga sau a o urmări penal”. Astfel, a adăugat Institutul, Constituția Moldovei permite ca o majoritate de cel puțin două treimi din parlament să pună președintele sub acuzare, moment în care Curtea Supremă ar decide asupra demiterii președintelui. Institutul a adăugat, de asemenea, că nu este clar dacă politicienii moldoveni aflați în legătură cu Kremlinul ar putea obține sprijinul a două treimi din parlament pentru a o pune pe Sandu sub acuzare.

Institutul a precizat că această evaluare reprezintă un avertisment despre un posibil eveniment. Potrivit Institutului, Kremlinul s-ar putea să nu urmeze această cale sau să încerce și să nu reușească.