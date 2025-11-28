Un politician african cu numele Adolf Hitler a câștigat la alegerile locale un post de consilier. Hitler de culoare are un mesaj anti-apartheid

Numele complet al politicianului african este Adolf Hitler Uunona. Săptămâna aceast, el a candidat pentru un nou post de consilier în circumscripția Ompundja din Namibia, potrivit Le Figaro care citează Euronews. Hitler a fost reales fără emoții având numeroase voturi de la locuitorii locul din zona rurală din nordul țării africane.

De altfel, în ultimii 20 de ani, oamenii l-au votat în ciuda numelui încărcat de semnificații, moștenit din istoria colonială germană. Politicianul care are peste 60 de ani este foarte popular reușind să obțină la alegerile precedente peste 80% din voturile localnicilor.

Istoria numelui Adolf Hitler Uunona

Născut în anii 1960, Adolf Hitler din Namibia este membru al SWAPO, partidul de centru-stânga aflat la guvernare. El este un fost activist anti-apartheid și susține că părinții săi i-au dat acest nume fără să-i cunoască implicațiile istorice. În 2020, el a explicat cotidianului german Bild că „acest nume i se părea perfect normal” în copilărie, deoarece Namibia, o fostă colonie germană, a păstrat multe prenume de origine germanică. „Abia pe măsură ce am crescut am înțeles că acest om voia să subjuge întreaga lume. Nu am nicio legătură cu el”, a afirmat el la acea vreme.

Pentru a evita neînțelegerile, politicianul se prezintă public drept Adolf Uunona. Multă vreme, a susținut că nu vrea să-și schimbe oficial numele, crezând că este „prea târziu”. În cele din urmă a făcut pasul decisiv. Zilele trecute, într-un interviu publicat de The Namibian, a dezvăluit că i s-a eliminat numele „Hitler” de pe cartea de identitate.

„Numele meu nu (mai) este Adolf Hitler. Sunt Adolf Uunona”, a spus el, sătul să fie asociat cu un personaj pe care îl descrie drept „cineva pe care nici măcar nu-l cunoaște”.