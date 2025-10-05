Ultimul Hitler: William Patrick Hitler, nepotul oportunist al Führerului, care s-a răzvrătit împotriva unchiului său 

Adolf Hitler nu obișnuia să vorbească despre familia sa, cu excepția mamei sale, Klara (născută Pölzl), pe care o idolatriza. Nici nu dorea ca rudele sale să vorbească despre el, de teamă că i-ar putea păta imaginea pe care încerca să o construiască — și cu atât mai puțin să profite de rudenia cu el pentru a se îmbogăți. Totuși, Hitler a avut familie apropiată, căci tatăl său, Alois, s-a căsătorit de trei ori și a avut opt copii, deși mai mulți dintre ei au murit în copilărie, un fapt obișnuit în acea perioadă, scrie La Vanguardia.

Alois Hitler, care purta același nume ca tatăl său, s-a născut la Viena la 13 ianuarie 1882 și era cu opt ani mai mare decât viitorul cancelar. Dorea să studieze ingineria, dar mama sa vitregă l-a convins pe tatăl său să ofere resursele necesare fiului Adolf. Astfel, Alois a fost nevoit să se mulțumească cu diverse slujbe mărunte, pentru care a primit două condamnări ușoare pentru furt, înainte de a decide să emigreze în Irlanda.

Acolo a cunoscut-o pe tânăra Irin Bridget Dowling, cu care s-a căsătorit în secret pe 3 iunie 1910, în ciuda opoziției familiei acesteia. Mai târziu s-au mutat la Liverpool. Din acea uniune s-a născut, la 12 martie 1911, William (Willy) Patrick Hitler. Căsnicia nu a funcționat nici pe plan economic, nici sentimental. După mai multe încercări eșuate de a deschide afaceri în domeniul ospitalității, Alois a plecat singur în Germania, în mai 1914, după ce obținuse o reprezentanță pentru o marcă de briciuri de ras. Totuși, izbucnirea Primului Război Mondial i-a ruinat planurile.

Alois i-a făcut soției sale să creadă că a murit pe front — o minciună pe care a completat-o cu o nouă căsătorie, de data aceasta cu germana Hedwig Heidemann, cu care a avut un fiu, Heinz Hitler, considerat de mulți nepotul favorit al Führerului. Capturat de sovietici în timpul Operațiunii Barbarossa, Heinz a murit în închisoarea Butyrka din Moscova, pe 21 februarie 1942, în urma torturilor suferite.

După război, bigamia lui Alois Hitler a fost descoperită, dar el a scăpat ușor: un tribunal din Hamburg l-a condamnat doar la o amendă de 800 de mărci. Când Adolf Hitler a ajuns la putere, Alois și-a folosit numele de familie pentru a deschide, în 1934, restaurantul Alois în Wittenbergplatz, Berlin — frecventat de membri ai SA și SS, care glumeau spunându-i: „Heil Hitler, Herr Hitler!”.

După război, britanicii l-au arestat, dar au constatat că nu avusese nicio implicare politică. S-a retras la Hamburg alături de cea de-a doua soție, și-a schimbat numele pentru a trece neobservat și a murit pe 20 mai 1956.

Patrick, nepotul rebel al lui Hitler

Abandonat de tatăl său, dar foarte apropiat de mama sa, care nu s-a recăsătorit niciodată, Patrick Hitler a dus o viață modestă de tânăr britanic din clasa de mijloc inferioară. Studiile sale în contabilitate i-au adus câteva locuri de muncă mărunte, până când, în august 1929, a mers la Berlin pentru a-și cunoaște tatăl. A repetat călătoria doi ani mai târziu și l-a întâlnit pentru prima dată pe unchiul său Adolf, deja o figură politică notorie.

După ce Hitler a preluat puterea, Patrick a intuit că Germania i-ar putea aduce succesul pe care Anglia i-l refuzase. În Marea Britanie, numele său începea să îi creeze probleme, așa că, la 20 octombrie 1933, s-a mutat la Berlin cu intenția de a se stabili acolo definitiv. Totuși, planurile sale au eșuat.

A obținut doar un post modest de vânzător la magazinele DeFaKa, iar pentru a-și exprima nemulțumirea i-a scris unchiului său, prin intermediul Angelei Raubal, sora tatălui său. Cancelarul l-a primit rece, dar i-a oferit un ajutor financiar de 500 de mărci — dublul salariului său — și un stagiu la Institutul de Credit al Reichului, sub îndrumarea lui Rudolf Hess. Curând însă, Hess a delegat sarcina lui Ernst Wilhelm Bohle, semn clar că Führerul nu voia să mai aibă de-a face cu nepotul său.

Patrick a fost arestat în timpul „Nopții cuțitelor lungi”, pe 30 iunie 1934, dar nu a fost maltratat. Nimeni nu a crezut că ar fi fost rudă cu Hitler, iar intervenția ambasadei britanice, potrivit relatărilor, l-ar fi ajutat să scape.

Nemulțumirea lui a crescut: se plângea de salariu, de lipsa de perspective și amenința că va divulga secrete neplăcute despre unchiul său, inclusiv despre presupusa „origine evreiască” a Führerului — afirmații bazate pe mărturii îndoielnice. I s-a oferit apoi un loc de muncă la compania auto Opel.

După o scurtă revenire în Londra pentru afaceri ale mamei sale, Patrick s-a întors la Berlin pe 30 martie 1938, dar comportamentul său nepotrivit și comentariile sale au atras atenția negativă a unchiului său. Refuzul de a renunța la cetățenia britanică a înrăutățit situația, astfel că la 1 februarie 1939 s-a întors definitiv în Anglia.

Înapoi în Marea Britanie, numele „Hitler” îi aducea doar necazuri. În pragul războiului, a decis să emigreze în SUA, sub numele fals Carter Stevens.

Aventurile americane

La 30 martie 1939, Patrick a ajuns la New York, la bordul transatlanticului Normandie, împreună cu mama sa — fără un plan clar de viață. Totuși, în America, nu a ezitat să-și folosească numele de familie atunci când îi era avantajos.

Curând, a început să țină conferințe despre Germania și despre unchiul său, în care, treptat, tonul său a devenit tot mai critic. A amenințat că va scrie o carte despre adevărata natură a lui Hitler, dar aceasta nu a fost niciodată publicată.

După intrarea Marii Britanii în război, Patrick a încercat fără succes să se înroleze în aviația canadiană. În SUA, resursele sale și ale mamei sale s-au redus treptat. Atacul japonez de la Pearl Harbor i-a oferit însă o șansă: înrolarea în forțele armate americane, prin care putea obține cetățenia. După ce a fost investigat de FBI, a fost acceptat în septembrie 1942 în Marina SUA ca asistent medical. Experiența dobândită l-a ajutat ulterior să-și construiască o carieră civilă.

Lăsat la vatră cu onoruri în 1946, s-a stabilit în zona metropolitană New York, unde, folosindu-se de avantajele veteranilor de război, a urmat cursuri de economie și a deschis ulterior un centru de recoltare a sângelui.

În 1947 și-a schimbat numele în Patrick Alexander Stuart-Houston și s-a căsătorit cu Phyllis, o tânără germană cunoscută anterior, cu care a avut patru fii. Familia s-a stabilit la Patchogue (New York) și a dus o viață liniștită, evitând orice legătură publică cu numele Hitler.

Patrick — sau William Patrick Hitler, cum fusese botezat — a murit pe 14 iulie 1987, într-un spital local, din cauza unei afecțiuni respiratorii. A fost înmormântat alături de mama sa, sub o piatră funerară simplă, fără a menționa temutul nume de familie.

Alexander, Louis și Brian (Al patrulea fiu, Howard, decedat la 32 de ani), cei trei fii ai lui William Patrik, nu au descendenți. Unii speculează că ar fi vorba de un pact între cei trei frați, care refuză să discute despre orice subiect legat de moștenirea Hitler.