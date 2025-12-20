Jair Bolsonaro, lăsat să iasă din detenție pentru o intervenție chirurgicală

Decizia vine în contextul unei cereri formulate săptămâna trecută de avocații apărării, care au solicitat atât permisiunea pentru procedura medicală, cât și acordarea arestului la domiciliu din motive umanitare, scrie Reuters.

Judecătorul Alexandre de Moraes a respins însă solicitarea privind arestul la domiciliu, argumentând că unitatea în care este deținut Jair Bolsonaro se află în imediata apropiere a spitalului privat unde fostul președinte beneficiază de îngrijiri medicale de urgență. Astfel, potrivit magistratului, nu există riscuri majore în cazul în care ar fi necesar un transport medical rapid.

Condamnarea lui Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro execută în prezent o pedeapsă de 27 de ani de închisoare, după ce a fost condamnat în luna septembrie pentru implicarea într-un complot de lovitură de stat, în urma pierderii alegerilor prezidențiale din 2022. Condamnarea lui Jair Bolsonaro a marcat un moment istoric în politica braziliană, fiind pentru prima dată când un fost șef de stat este găsit vinovat pentru subminarea ordinii constituționale.

Anterior autorizării intervenției chirurgicale, judecătorul Moraes aprobase efectuarea unei evaluări medicale de către medicii Poliției Federale. Examinarea a avut loc miercuri, iar concluziile au fost făcute publice vineri.

Recomandarea medicală pentru Jair Bolsonaro

Potrivit raportului emis de Poliția Federală, Jair Bolsonaro suferă de o hernie inghinală, iar deși există posibilitatea unui tratament non-chirurgical, specialiștii recomandă intervenția chirurgicală. „De regulă, atunci când este descoperită o hernie inghinală, soluția recomandată este cea chirurgicală”, se arată în comunicatul oficial.

Starea de sănătate a lui Jair Bolsonaro este un subiect sensibil, având în vedere istoricul său medical. Fostul președinte a fost înjunghiat în abdomen în timpul unei campanii electorale din 2018, incident care a dus la multiple intervenții chirurgicale și spitalizări de-a lungul anilor.

Măsuri anterioare și riscul de fugă

Înainte de arestarea sa de luna trecută, Jair Bolsonaro fusese plasat timp de peste 100 de zile în arest la domiciliu, pentru încălcarea unor măsuri preventive într-un dosar separat. Autoritățile l-au acuzat atunci că ar fi încercat să obțină sprijinul Statelor Unite pentru a interveni în procesul judiciar aflat pe rol în Brazilia, motiv pentru care a fost considerat un risc de fugă.

Data exactă a intervenției chirurgicale nu a fost stabilită, urmând să fie aleasă de echipa sa de avocați, conform deciziei instanței.