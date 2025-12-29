Prima pagină » Social » Zile libere legale în 2026: când au românii liber și ce mini-vacanțe pot fi planificate

Zile libere legale în 2026: când au românii liber și ce mini-vacanțe pot fi planificate

Toate sărbătorile legale din 2026 în România: zile libere, sărbători religioase și weekenduri prelungite ideale pentru mini-vacanțe.
Imagine cu scop ilustrativ / Sursa: Pexels
Bianca Popa
29 dec. 2025, 17:10, Social

Anul 2026 aduce mai multe zile libere pentru români, incluzând sărbători religioase importante, dar și zile naționale și laice.

O parte dintre acestea cad aproape de începutul sau sfârșitul săptămânii, creând condiții ideale pentru mini-vacanțe.

Lista completă a zilelor libere legale din 2026:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

3 aprilie (vineri) – Vinerea Mare (catolici)

5 aprilie (duminică) – Paștile (catolici)

6 aprilie (luni) – A doua zi de Paști (catolici)

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare (ortodocși)

12 – 13 aprilie (duminică, luni) – Prima și a doua zi de Paști (ortodocși)

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

24 mai (duminică) – Rusaliile (rit catolic)

25 mai (luni) – A doua zi de Rusalii (rit catolic)

31 mai (duminică) – Rusaliile (rit bizantin)

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii (rit bizantin)

1 iunie (luni) – Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Mini-vacanțe posibile în 2026

Anul Nou (1 – 4 ianuarie) – Zilele de 1 și 2 ianuarie sunt libere legale, iar legarea cu weekendul poate oferi o mini-vacanță de patru zile.

Paștele catolic (3 – 6 aprilie) și Paștele ortodox (10 – 13 aprilie) – Patru zile libere consecutive, de vineri până luni, una dintre cele mai consistente mini-vacanțe ale anului.

1 Mai – Ziua Muncii cade vineri, permițând un mini-concediu de trei zile fără a consuma zile de concediu.

Rusaliile (24 – 25 mai și 31 mai – 1 iunie) – Duminică și luni libere, care se leagă natural de weekend și oferă o pauză de două zile consecutive.

Sfântul Andrei și Ziua Națională (30 noiembrie – 1 decembrie) – Două zile libere legale, luni și marți, ce pot fi unite cu weekendul pentru o mini-vacanță de patru zile.

Crăciunul (25 – 26 decembrie) – Prima zi de Crăciun cade vineri, urmată de sâmbătă, oferind posibilitatea unei vacanțe prelungite prin includerea zilei de duminică.

