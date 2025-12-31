Prima pagină » Social » Calendar zile libere 2026 în România: câte pică în weekend și ce sărbători se suprapun (calendar complet)

Calendar zile libere 2026 în România: câte pică în weekend și ce sărbători se suprapun (calendar complet)

Românii vor avea în 2026 un calendar generos de sărbători legale, multe dintre ele căzând în apropierea weekendului și permițând planificarea unor mini-vacanțe. Potrivit Codului muncii (art. 139), există 16 zile calendaristice distincte nelucrătoare în 2026; în unele prezentări apar „17” deoarece 1 iunie este, în același timp, Ziua Copilului și a doua zi de Rusalii (se suprapun în aceeași zi).
În 2026, dacă luăm ca reper calendarul sărbătorilor legale folosit de majoritatea angajaților din România (rit bizantin/ortodox pentru Paște și Rusalii, alături de zilele fixe din Codul muncii), sunt cinci zile libere care pică în weekend și, practic, nu aduc o zi liberă suplimentară în timpul săptămânii: 24 ianuarie cade sâmbătă, prima zi de Paște este duminică pe 12 aprilie, Rusaliile sunt duminică pe 31 mai, Adormirea Maicii Domnului cade sâmbătă pe 15 august, iar a doua zi de Crăciun este tot sâmbătă, pe 26 decembrie. În plus, mai există o suprapunere: pe 1 iunie 2026, care este luni, se întâlnesc două sărbători legale în aceeași zi, pentru că Ziua Copilului coincide cu a doua zi de Rusalii la rit bizantin. De aceea, în unele liste apare cifra de 17 sărbători, însă ca zile calendaristice distincte rezultă 16, deoarece cele două de pe 1 iunie sunt, în fapt, o singură zi liberă.

Zile libere legale (datele din 2026)

Ianuarie

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

Aprilie (Paști – reguli speciale pentru cultele creștine)

Vinerea Mare, Paștele (2 zile) și Rusaliile (2 zile) sunt zile libere legale, iar pentru salariații care aparțin unui cult creștin legal (de exemplu, romano-catolic), ele se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel cult.

Rit catolic (2026): 3 aprilie (vineri) Vinerea Mare; 5 aprilie (duminică) Paștele; 6 aprilie (luni) a doua zi de Paște

Rit bizantin/ortodox (2026): 10 aprilie (vineri) Vinerea Mare; 12 aprilie (duminică) Paștele; 13 aprilie (luni) a doua zi de Paște

Mai – Iunie

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

Rusalii (rit catolic): 24 mai (duminică); 25 mai (luni) a doua zi

Rusalii (rit bizantin/ortodox): 31 mai (duminică); 1 iunie (luni) a doua zi (se suprapune cu Ziua Copilului)

1 iunie (luni) – Ziua Copilului

August – Decembrie

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Mini-vacanțe probabile (fără zile de concediu sau cu „punte” minimă)

Anul Nou: 1–4 ianuarie (joi–duminică), prin legarea zilelor de 1–2 ianuarie cu weekendul.

Paștele: câte 4 zile (vineri–luni), atât pentru catolici (3–6 aprilie), cât și pentru ortodocși (10–13 aprilie), în funcție de cult.

1 Mai: 1–3 mai (vineri–duminică).

Rusalii: duminică + luni (24–25 mai la catolici / 31 mai–1 iunie la ortodocși), iar 1 iunie aduce oricum zi liberă.

Sfântul Andrei + 1 Decembrie: 28 noiembrie–1 decembrie (sâmbătă–marți), prin legarea cu weekendul.

Crăciun: 25–27 decembrie (vineri–duminică).

Ce se poate schimba pentru bugetari

Codul muncii prevede că, până la 15 ianuarie, Guvernul poate stabili prin hotărâre zile „punte” pentru sectorul bugetar și modul de recuperare a timpului de lucru.

