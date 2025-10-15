Cutremur în Satu Mare: Școli evacuate, pereți crăpați, coș de fum și cărămizi despinse

Potrivit ISU Satu Mare, pompierii au intervenit la Liceul „I.C. Brătianu” din oraș pentru securizarea unui coș de fum dezafectat, care s-a desprins parțial de pe acoperiș. De asemenea, pe strada Petőfi Sándor, s-a intervenit la un imobil, unde au fost semnalate cărămizi desprinse din fațadă.

Școala Gimnazială Odoreu și Școala Gimnazială Culciu au fost evacuate după producerea cutremurului.

„Evacuările au fost realizate din proprie inițiativă, de către reprezentanții școlilor, în mod organizat, în vederea prevenirii unor situații de risc generate de posibile replici”, au transmis pompierii, care au precizat că nu au fost identificate pericole iar cursurile au fost reluate.

Totodată, pompierii au fost informați despre existența unei crăpături de perete într-o sală de clasă din incinta Colegiului Național „Doamna Stanca” din municipiul Satu Mare. Situația a fost transmisă către Inspectoratul de Stat în Construcții, în vederea unei evaluări tehnice care să stabilească dacă aceasta reprezintă un pericol pentru siguranța elevilor și a personalului unității de învățământ.

În urma evaluării, reprezentanții ISC au constatat că nu se impune oprirea cursurilor, întrucât crăpătura nu afectează structura de rezistență a clădirii. Imobilul va fi în continuare monitorizat, pentru a preveni orice risc potențial.

Un cutremur cu magnitudinea 4 a fost înregistrat miercuri dimineața în județul Satu Mare.