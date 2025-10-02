Prima pagină » Știri externe » Cutremurului din Filipine: Bilanțul victimelor a urcat la 72 de morți

Un cutremur cu magnitudinea 6,9 produs marți noapte în largul insulei Cebu a provocat cel puțin 72 de decese și aproape 300 de răniți, au anunțat joi autoritățile filipineze.
02 oct. 2025

Bilanțul tragic al cutremurului de 6,9 grade care a lovit centrul Filipinelor a crescut la 72 de victime, potrivit Agenției de Apărare Civilă.

Alte 294 de persoane au fost rănite, majoritatea în regiunea Visayas, cea mai afectată de seism.

Seismul a avut loc marți noapte, în apele din apropierea insulei Cebu, și a provocat pagube semnificative la rețeaua de electricitate, poduri și clădiri.

Printre construcțiile afectate se numără și o biserică veche de peste un secol, scrie Reuters.

Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare și recuperare a victimelor dintre dărâmături, în timp ce autoritățile locale evaluează amploarea distrugerilor și încearcă să restabilească serviciile de bază pentru comunitățile afectate.