Cutremur cu magnitudinea de 6.9 în Filipine: Cel puțin 31 de morți, clădiri prăbușite

Epicentrul seismului a fost localizat la o adâncime de 5 kilometri, la aproximativ 19 kilometri nord-est de orașul Bogo, unde cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața, potrivit autorităților locale.

MANILA, #Philippines A total of 17 people died after a 6.9 magnitude earthquake hit northern Cebu late Tuesday, resulting in mass evacuation and damaging infrastructure.#EarthquakePH #earthquake #PhilippinesEarthquake pic.twitter.com/6elDBNohEd — Global Updates 🌍 (@GlobalUpdates7) October 1, 2025

În Medellin, un oraș din apropiere, 12 persoane au murit după ce tavanele și pereții locuințelor s-au prăbușit peste ele.

Alte cinci persoane au murit în San Remigio, trei erau membrii ai pazei de coastă, un pompier și un copil.

Catastrofa lovește o regiune deja slăbită de o furtună tropicală care a ucis 27 de oameni săptămâna trecută și a făcut zeci de mii de sinistrați.