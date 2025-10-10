Nou cutremur în largul mării în Filipine, cu o magnitudine preliminară de 6,9

Seismologii filipinezi au raportat un nou cutremur în largul mării. Magnitudinea preliminară a fost de 6,9 și s-a produs tot în regiunea sudică, potrivit Associated Press.

Un prim cutremur a avut magnitudinea de 7,4 și a lovit vineri regiunea Mindanao din Filipine, potrivit Centrului European-Mediteranean pentru Seismologie (EMSC). Seismul a avut loc la o adâncime de 58 km.

Inițial, EMSC estimase magnitudinea la 7,2, iar Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pământului – la 6,8.

Sistemul de Avertizare pentru Tsunami al SUA a emis o alertă, precizând că valuri periculoase de tsunami sunt posibile pentru coastele aflate la până la 300 km de epicentru.