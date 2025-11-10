85 de ani de la cutremurul cel mare: tragedia care a dezvăluit vulnerabilitatea seismică a României. Multe din clădirile afectate s-au prăbușit la cutremurul din ’40

85 de ani de la cutremurul din 1940: tragedia care a dezvăluit vulnerabilitatea seismică a României

La ora 3:39, zona Vrancea a generat un seism cu magnitudinea-moment de 7,7, la o adâncime de 150 de kilometri, resimțit violent în special în Moldova și Muntenia, unde intensitățile au atins valorile VII–IX pe scara MSK-64, pe mai mult de jumătate din teritoriul țării.

Cutremurul a provocat distrugeri majore atât în apropierea epicentrului – Tecuci, Panciu, Focșani, cât și în zone mai îndepărtate. Una dintre imaginile simbol ale dezastrului a fost prăbușirea închisorii Doftana. Însă tragedia care a marcat profund Bucureștiul a fost prăbușirea blocului Carlton, una dintre primele clădiri din beton armat ale Capitalei, inaugurată în 1936. Imobilul s-a făcut una cu pământul în câteva secunde, iar aproximativ 140 de persoane și-au pierdut viața, alte circa 300 fiind rănite.

La nivel național, autoritățile au raportat oficial 593 de morți și 1.271 de răniți, însă estimările neoficiale indică un bilanț uman semnificativ mai mare, în contextul cenzurii și al lipsei unei evidențe clare a pagubelor. Dincolo de cifre, seismul din 1940 a reprezentat primul semnal de alarmă major cu privire la vulnerabilitatea seismică a clădirilor din București și marile orașe, un avertisment care, în bună măsură, nu a fost urmat de măsuri suficiente.

Multe din clădirile afectate s-au prăbușit la cutremurul din 1977

Multe dintre clădirile avariate atunci nu au fost consolidate corespunzător în deceniile următoare. Consecințele s-au văzut dramatic la cutremurul din 4 martie 1977, când imobile precum Scala, Casata, Belvedere sau Wilson – afectate și în 1940 – s-au prăbușit, confirmând costul întârzierii în aplicarea lecțiilor dure ale istoriei.

Pentru a marca împlinirea a 85 de ani de la cutremur, ieri a avut loc turul ghidat „Bucureștii și cutremurele” la care au participat peste 80 de persoane. Evenimentul și-a propus să readucă în atenția publicului memoria marilor seisme, impactul lor asupra orașului și necesitatea urgentă a consolidării clădirilor vulnerabile, într-o capitală care trăiește, încă, sub aceeași amenințare seismică, potrivit Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.