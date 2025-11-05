Taifunul Kalmaegi a ucis cel puțin 58 de persoane în Filipine

Printre victime s-au numărat șase militari al căror elicopter s-a prăbușit în Agusan del Sur, pe insula Mindanao, în timpul unei misiuni umanitare, scrie Reuters.

Imagini ale dezastrului au apărut în provincia Cebu, un important centru turistic, pe măsură ce apele s-au retras, dezvăluind case distruse, vehicule răsturnate și resturi împrăștiate peste tot.

Agenția pentru dezastre a raportat 13 persoane dispărute.

Devastarea provocată de Kalmaegi, numit local Tino, survine la puțin peste o lună după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit nordul provinciei Cebu, ucigând zeci de persoane și strămutând mii.

Kalmaegi, care s-a atenuat după ce a atins uscatul marți dimineață, se preconizează că va recâștiga putere în timp ce se află deasupra Mării Chinei de Sud, a declarat agenția meteorologică de stat PAGASA în ultimul său buletin.

Peste 200.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Visayas, inclusiv în părți din sudul Luzonului și nordul Mindanao, înaintea unei furtuni care a inundat case și a provocat inundații și întreruperi de curent pe scară largă.

În septembrie, super-taifunul Ragasa a măturat nordul Luzonului, forțând școlile și birourile guvernamentale să se închidă, deoarece a adus rafale de vânt puternice și ploi torențiale.