Prima pagină » Știri externe » Taifunul Kalmaegi a ucis cel puțin 58 de persoane în Filipine

Taifunul Kalmaegi a ucis cel puțin 58 de persoane în Filipine

Cel puțin 58 de persoane și-au pierdut viața după ce taifunul Kalmaegi a provocat distrugeri masive în centrul Filipinelor și a continuat să lovească părți ale insulei Palawan miercuri, pe măsură ce se îndrepta spre Marea Chinei de Sud.
Accidentul aviatic din Kentucky: Cel puțin 7 morți după prăbușirea avionului pe aeroportul Internațional Muhammad Ali
Accidentul aviatic din Kentucky: Cel puțin 7 morți după prăbușirea avionului pe aeroportul Internațional Muhammad Ali
Avion UPS prăbușit la decolare în Kentucky: Incendiu uriaș, oficialii raportează victime
Avion UPS prăbușit la decolare în Kentucky: Incendiu uriaș, oficialii raportează victime
Anca Alexandrescu, atacată după ce a pierdut sprijinul lui Călin Georgescu: „Ieri am fost bombardată de foarte multă lume”
Anca Alexandrescu, atacată după ce a pierdut sprijinul lui Călin Georgescu: „Ieri am fost bombardată de foarte multă lume”
Anca Alexandrescu: Tot ce am făcut în ultimul an, alături de domnul Georgescu, am făcut pentru că am crezut
Anca Alexandrescu: Tot ce am făcut în ultimul an, alături de domnul Georgescu, am făcut pentru că am crezut
Grindeanu: Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliție
Grindeanu: Nu există ceva despre care să vă spun 100% că s-a luat decizie în coaliție
Alexandra-Valentina Dumitru
05 nov. 2025, 06:49, Știri externe

Printre victime s-au numărat șase militari al căror elicopter s-a prăbușit în Agusan del Sur, pe insula Mindanao, în timpul unei misiuni umanitare, scrie Reuters.

Imagini ale dezastrului au apărut în provincia Cebu, un important centru turistic, pe măsură ce apele s-au retras, dezvăluind case distruse, vehicule răsturnate și resturi împrăștiate peste tot.

Agenția pentru dezastre a raportat 13 persoane dispărute.

Devastarea provocată de Kalmaegi, numit local Tino, survine la puțin peste o lună după ce un cutremur cu magnitudinea de 6,9 a lovit nordul provinciei Cebu, ucigând zeci de persoane și strămutând mii.

Kalmaegi, care s-a atenuat după ce a atins uscatul marți dimineață, se preconizează că va recâștiga putere în timp ce se află deasupra Mării Chinei de Sud, a declarat agenția meteorologică de stat PAGASA în ultimul său buletin.

Peste 200.000 de persoane au fost evacuate în regiunea Visayas, inclusiv în părți din sudul Luzonului și nordul Mindanao, înaintea unei furtuni care a inundat case și a provocat inundații și întreruperi de curent pe scară largă.

În septembrie, super-taifunul Ragasa a măturat nordul Luzonului, forțând școlile și birourile guvernamentale să se închidă, deoarece a adus rafale de vânt puternice și ploi torențiale.