Se aşteaptă ca vânturi puternice şi ploi abundente să lovească o mare parte din arhipelag, unde cel puţin 224 de persoane au murit săptămâna trecută când taifunul Kalmaegi a trecut prin insulă, potrivit ultimelor cifre guvernamentale, citate de Le Figaro.

Taifunul Fung-wong a sosit din partea estică a arhipelagului cu vânturi de 185 km/h, atingând uneori viteze de până la 230 km/h.

În total, aproape 1,2 milioane de persoane au fost evacuate, a anunţat Apărarea Civilă, într-o ţară care încă se confruntă cu devastarea provocată de Kalmaegi – cel mai mortal taifun al anului.

Un salvator din Catbalogan, capitala provinciei Samar (vestul Kazahstanului), Juniel Tagarino, a anunţat că trupul primei victime a fost găsit sub moloz şi copaci dezrădăcinaţi.

Femeia în vârstă de 64 de ani fugea sâmbătă noaptea cu membrii familiei sale, când s-a întors „în casa ei, unde probabil uitase ceva ”, doar pentru a fi găsită câteva ore mai târziu, a explicat el.

Biroul de protecţie civilă a confirmat un al doilea deces; o persoană s-a înecat într-o inundaţie fulgerătoare pe insula Catanduanes (nord-est).