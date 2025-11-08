Taifunul Fung-wong se apropie de intensitatea maximă, amenințând Filipine, deja afectată de furtună

Un al doilea taifun din ultima săptămână se îndreaptă spre Filipine, iar locuitorii din calea sa sunt avertizați să fugă de vânturile distructive care se apropie și de valurile de furtună care le pun viața în pericol, potrivit CNN.

Fung-wong, cunoscut local sub numele de Uwan, vine pe urmele taifunului Kalmaegi, care a ucis aproape 200 de persoane în partea centrală a arhipelagului, precum și cinci persoane în Vietnam.

Meteorologii avertizează acum că ultima furtună s-ar putea transforma într-un super taifun înainte de a atinge coasta de est duminică.

Rafale de până la 170 km/h

Circulația masivă a uraganului Fung-wong, care se întinde pe 1.500 km (932 mile), afectează deja anumite părți ale regiunii cu ploi și vânturi abundente, a declarat meteorologul Benison Estareja de la agenția meteorologică PAGASA a țării, potrivit Reuters.

Sâmbătă dimineață, Fung-wong a traversat Marea Filipinelor cu vânturi susținute de 140 km/h și rafale de până la 170 km/h.

PAGASA a îndemnat locuitorii din zonele joase și de coastă să evacueze zonele mai înalte și să suspende toate activitățile maritime, în timp ce agenția a avertizat asupra vânturilor violente și a valurilor de furtună distructive în Luzon – cea mai populată insulă a națiunii, unde se află capitala Manila – precum și în insulele Visayas și Siargao, cunoscută drept capitala surfingului din țară.