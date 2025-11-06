Filipine declară stare de urgență: Taifunul Kalmaegi a ucis cel puțin 114 persoane și a afectat aproape 2 milioane de oameni

Decesele au fost în mare parte cauzate de înec în inundații fulgerătoare, iar 127 de persoane sunt încă dispărute, multe dintre ele în provincia centrală Cebu, grav afectată. Ciclonul tropical a părăsit arhipelagul miercuri și s-a revărsat în Marea Chinei de Sud, potrivit AP.

Taifunul a afectat aproape 2 milioane de oameni și a strămutat peste 560.000 de oameni, inclusiv aproape 450.000 care au fost evacuați în adăposturi de urgență, a declarat Biroul de Apărare Civilă.

Declarația lui Marcos privind „starea de calamitate națională”, făcută în timpul unei întâlniri cu oficialii responsabili de intervenția în dezastre pentru a evalua urmările taifunului, ar permite guvernului să distribuie fonduri de urgență mai rapid și să prevină acumularea de alimente și prețurile excesive.

În timp ce se confruntă încă cu impactul mortal și dezastruos al uraganului Kalmaegi în regiunea centrală a țării, oficialii responsabili de intervenția în caz de dezastru au avertizat că un alt ciclon tropical din Pacific s-ar putea transforma într-un supertaifun și ar putea lovi nordul Filipinelor la începutul săptămânii viitoare.