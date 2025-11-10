Taifunul Fung Wong a provocat patru morți și strămutarea a 1.4 milioane de oameni în Filipine și se îndreaptă spre Taiwan

Taifunul a lovit provincia Aurora, în nord-estul Filipinelor cu viteze ale vântului de până la 185 km/h, ocazional de 230 de km/h.

Pe măsură ce a traversat zonele muntoase și câmpiile agricole din nord, furtuna s-a mai slăbit, dar a provocat distrugeri semnificative în mai multe provincii, inclusiv La Union, înainte de a se deplasa spre Marea Chinei de Sud.

Conform autorităților, o persoană s-a înecat în inundațiile din provincia Catanduanes, iar alta a murit în orașul Catbalogan, din estul Samar. În provincia Nueva Vizcaya, o alunecare de teren a îngropat o colibă de pe un versant, ucigând doi copii.

În regiune anoridăc, cel puțin 132 de sate au fost inundate, iar peste 1000 de gospodării au fost avariate.

Peste 1.4 milioane de persoane au fost evacuate preventiv înainte de sosirea furtunii, iar lunii, peste 300.000 de persoane au rămas în adăposturi.

Bernardo Rafaelito Alejandro, un oficial al Biroului Apărării Civile a anunțat că deși taifunul a trecut, anumite zone sunt încă periculoase, printre care și zona capitalei, Manila. De asemenea, acesta a anunțat că autoritățile desfășoară operațiuni de salvare, asistență și curățare a drumurilor blocate de alunecări de teren.

Președintele Ferdinand Marcos Jr. a declarat stare de urgență încă de joi, în urma pagubelor provocate de un alt taifun, Kalmaegi, care a ucis peste 220 de persoane în centrul țării înainte de a lovi Vietnamul.