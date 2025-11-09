Aproape un milion de persoane au fost evacuate din cauza super-taifunului Fung-wong

Super-taifunul Fung-wong, cea mai mare furtună care a amenințat Filipine în acest an, a început să lovească coasta de nord-est a țării înainte de a ajunge pe uscat duminică.

Fung-wong, care ar putea acoperi două treimi din arhipelagul din Asia de Sud-Est, s-a apropiat dinspre Pacific în timp ce Filipine se confrunta încă cu devastarea provocată de taifunul Kalmaegi, care a lăsat cel puțin 224 de morți în provinciile centrale ale insulei marți, înainte de a lovi Vietnamul, unde au murit cel puțin cinci persoane, potrivit AP.

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a declarat starea de urgență din cauza devastării extinse cauzate de Kalmaegi și a calamității preconizate din cauza Fung-wong, numit Uwan în Filipine.

Fung-wong a fost observat de meteorologii guvernamentali, duminică, deasupra apelor de coastă din apropierea orașului Pandan, în provincia Catanduanes din est, unde ploile torențiale și ceața au redus vizibilitatea.

Taifunul se așteaptă să se îndrepte spre nord-vest și să atingă coasta provinciei Aurora sau Isabela duminică târziu sau luni dimineața, au declarat meteorologii statali.

Peste 916.860 de persoane au fost evacuate din satele cu risc ridicat din provinciile nord-estice.

Secretarul apărării Gilberto Teodoro Jr., care supraveghează agențiile de intervenție în caz de dezastre și armata, a avertizat sâmbătă, într-o declarație televizată, cu privire la impactul potențial catastrofal al Fung-wong.