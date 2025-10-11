Un cutremur nou s-a produs în Rusia / Ce regiune a fost lovită cel mai tare

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a lovit, sâmbătă dimineața, în apropierea regiunii Kamchatka din Rusia, potrivit GFZ, citat de Reuters.

Cutremurul cu magnitudinea de 5,8 a lovit sâmbătă coasta de est a regiunii Kamchatka, în extremitatea estică a Rusiei, a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ).

Cutremurul a avut o adâncime de 10 km, a precizat GFZ.

Seismul s-a produs la ora 06.08 (ora României).

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 76km NE de Petropavlovsk-Kamchatsky.

Informații de context

Amintim că, în data de 20 iulie, s-a mai produs un cutremur puternic în această regiune.

Cutremurul a avut loc în largul coastei de est a regiunii Kamchatka, la o adâncime de 10 kilometri, la scurt timp după un cutremur anterior, potrivit datelor Centrului German de Cercetare pentru Geostiințe (GFZ).

Centrul Seismologic Mediteranean European (EMSC) a arătat că seismul a avut o magnitudine de 7,4. GFZ a actualizat, de asemenea, cutremurul la o magnitudine de 7,4 după ce l-a anunțat inițial ca având o magnitudine de 6,7.

Agenția de presă TASS a relatat duminică, citând serviciile locale de urgență, că valuri de până la 60 de centimetri ar putea ajunge în districtul Aleutsky de pe Insulele Komandore.

Valuri de până la 40 de centimetri ar putea afecta, de asemenea, regiunea Ust-Kamchatsky din estul Kamchatka, în timp ce districtul urban Petropavlovsk-Kamchatsky – cea mai dens populată zonă din partea de sud-est a peninsulei, unde se află capitala regională – ar putea înregistra valuri de până la 15 centimetri.